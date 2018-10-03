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البنك الدولي: مصر ضمن 5 دول بالشرق الأوسط دخلها متوسط

صندوق النقد
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سمر السيد
اعتبر البنك الدولي أن هناك خمسة بلدان قابعة في مجموعة الدخل المتوسط وهي الجزائر ومصر والأردن والمغرب وتونس ؛ وأن هناك ثلاثة دول هبطت من مجموعة الدخل المرتفع إلى المتوسط وهي إيران ولبنان وليبيا ،في حين لم يفلت أي بلد من المجموعة المتوسطة الدخل.

وقال في تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الصادر اليوم بعنوان "اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" أن البيانات الخاصة بمستويات الدخل بين عامي 1975  و2017 أظهرت أن  عددا قليلا من البلدان قد أفلت من الشريحة المتوسطة الدخل ، موضحاً  أنه يقسم  البلدان في كل عام إلي 3 مجموعات للدخل النسبي هي  منخفضة ومتوسطة ومرتفعة، وذلك استنادا إلى معادل القوة الشرائية لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بمثيله في الولايات المتحدة في العام نفسه.

وأضاف أن تعريف بلد ما بأنه منخفض الدخل إذا كان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي أقل من أو يساوي 10 ٪ من مثيله في الولايات المتحدة، ومتوسط الدخل إذا كان بين 10 ٪ و 50 ٪، ومرتفع الدخل إذا كان أعلى من 50 ٪.

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