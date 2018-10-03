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نقل وملاحة
وزير النقل: أزمة قرار 800 شبيهة بمشكلة ثبات سعر تذكرة المترو
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 10:34 م
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مدحت إسماعيل:
رد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، على تعليقات المجتمع الملاحي على قانون 800 لسنة 2016 لمزاولة الأنشطة الملاحية ورسوم الانتفاع، بأنه شبيه بمشكلة "تذكرة المترو"، فيما يخص ثابت أسعار الخدمات.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي، إيرادات الموانئ هي أساسا من الخدمات المقدمة للشركات، ورسوم حق الانتفاع، والأراضي التي يتم طرحها على الشركات، متابعا هذه الخدمات يتطلب أن تكون وفقًا لأسعار مناسبة.
وتابع: الرسوم مناسبة حاليا للخدمات لكن الأزمة التي حدثت تتمثل في التطبيق المفاجئ للقرار، موضحا أ، هذه القرارات تم أعدها من 2003، وتم تطبيقها خلال 2015.
ولفت عرفات إلى أنه تم مراجعة المشاكل وعقد جلسات مع الأطراف المعنية بحضور الرقابة الإدارية، وتم حل جميع المشاكل المقدمة، مؤكدا أنه لن تتم زيادة حصيلة الإيرادات على حساب الشركات.
النقل
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