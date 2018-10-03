EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
وزير النقل: استثمار القطاع الخاص في السكة الحديد والمترو أصبح ضروريا
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 10:32 م
هشام عرفات خلال المؤتمر
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
وزير النقل: مشروعات الطرق والكباري وفرت 400 ألف فرص عمل
وزير النقل: إنشاء كوبري على النيل لكل محافظة
وزير النقل: هيئة وادي النيل مهمة للتبادل التجاري بين مصر والسودان
وزير النقل السعودي: قطار الحرمين السريع يقلص زمن الرحلة للنصف
وزير النقل يتفقد محطات المترو في أول أيام الدراسة
هشام عرفات خلال المؤتمر
مدحت اسماعيل
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ان الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية من تعديل التشريعات اللازمة لدخول القطاع الخاص في مجالي السكة الحديد والمترو.
واستعرض وزير النقل أمام منتدى قطاع النقل واللوجستيات في مصروالذي تنظمه لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين خطط الوزارة في كافة قطاعات النقل .بالاضافة الى اهم مشروعات انشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية
وفي مجال الطرق والسكك الحديدية والنقل النهري استعرض الدكتورهشام عرفات المشروع القومي للطرق على مستوى الجمهورية واهم مشروعات محاور النيل الجاري تنفيذها بتكلفة ٢٠ مليار جنيه ,و خطة الطرح الخاصة بإنشاء الموانئ النهرية الحديثة والأهمية والخصائص الفنية لخط سكة حديد السخنة العاصمة الإدارية-٦ اكتوبر-العلمين بطول ٥٠٤ كم , بالاضافة الى خطة انشاء خطوط جديدة وإعادة تأهيل خطوط قائمة لخدمة نقل البضائع بالسكك الحديدية
وفي مجال الموانئ البحريةاستعرض الوزير المشروعات الاستثمارية الكبرى الموانئء البحرية في موانئ البحر الأحمر ودمياط والاسكندرية
ودعا د. هشام عرفات، وزير النقل المستثمرين المصريين للاستثمار في قطاعات النقل المختلفة , مشيرا الى أن المشروعات التي قامت بها الوزارة تسهّل على المستثمرين الاستثمار في مصر، وهو ما يساعد على توفير موارد مالية ضخمة مؤكدا أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا