وزير النقل: استثمار القطاع الخاص في السكة الحديد والمترو أصبح ضروريا

هشام عرفات خلال المؤتمر



مدحت اسماعيل





قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ان الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية من تعديل التشريعات اللازمة لدخول القطاع الخاص في مجالي السكة الحديد والمترو.



واستعرض وزير النقل أمام منتدى قطاع النقل واللوجستيات في مصروالذي تنظمه لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين خطط الوزارة في كافة قطاعات النقل .بالاضافة الى اهم مشروعات انشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية





وفي مجال الطرق والسكك الحديدية والنقل النهري استعرض الدكتورهشام عرفات المشروع القومي للطرق على مستوى الجمهورية واهم مشروعات محاور النيل الجاري تنفيذها بتكلفة ٢٠ مليار جنيه ,و خطة الطرح الخاصة بإنشاء الموانئ النهرية الحديثة والأهمية والخصائص الفنية لخط سكة حديد السخنة العاصمة الإدارية-٦ اكتوبر-العلمين بطول ٥٠٤ كم , بالاضافة الى خطة انشاء خطوط جديدة وإعادة تأهيل خطوط قائمة لخدمة نقل البضائع بالسكك الحديدية



وفي مجال الموانئ البحريةاستعرض الوزير المشروعات الاستثمارية الكبرى الموانئء البحرية في موانئ البحر الأحمر ودمياط والاسكندرية



ودعا د. هشام عرفات، وزير النقل المستثمرين المصريين للاستثمار في قطاعات النقل المختلفة , مشيرا الى أن المشروعات التي قامت بها الوزارة تسهّل على المستثمرين الاستثمار في مصر، وهو ما يساعد على توفير موارد مالية ضخمة مؤكدا أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد

