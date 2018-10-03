طرح 5 موانئ نهرية على القطاع الخاص عقب إقرار قانون الملاحة

مدحت إسماعيل









قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بضرورة إقرار قانون الملاحة النهرية خلال فترة انعقاد دورة المجلس الحالية.





وأكد، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أن إقراره سيساعد الوزارة في طرح الموانئ النهرية على القطاع الخاص.



