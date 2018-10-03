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نقل وملاحة
طرح 5 موانئ نهرية على القطاع الخاص عقب إقرار قانون الملاحة
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 10:09 م
هشام عرفات وزير النقل
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مدحت إسماعيل
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بضرورة إقرار قانون الملاحة النهرية خلال فترة انعقاد دورة المجلس الحالية.
وأكد، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أن إقراره سيساعد الوزارة في طرح الموانئ النهرية على القطاع الخاص.
وأضاف أنه مستهدف طرح 5 موانئ نهرية وهي قنا بحجم تداول سنوي يصل إلى 6.6 مليون طن، وسوهاج 6.6 مليون تداول، إضافة إلى ميناء أسيوط بحجم تداول 10 ملايين طن سنوي، وميت غمر بحجم تداول 6.5 مليون، فضلًا عن ميناء دهشور 7 ملايين طن.
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