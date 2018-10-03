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نقل وملاحة
وزير النقل: مشروعات الطرق والكباري وفرت 400 ألف فرص عمل
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 09:46 م
هشام عرفات وزير النقل
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هشام عرفات وزير النقل
مدحت إسماعيل
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن مشروعات الطرق والكباري خلال الأربع سنوات الماضية وفرت فرص عمل مباشرة لا تقل عن 400 ألف فرصة.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أن وزارة النقل صرفت وحدها ما يقرب من 30 مليار جنيه على مشروعات الطرق والكباري.
وأكد أن وزارة النقل تخطط لتنفيذ مشروعات في قطاع الطرق والكباري باستثمارات تصل إلى 52.5 مليار جنيه خلال العامين المقبلين.
النقل
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