وزير النقل: مشروعات الطرق والكباري وفرت 400 ألف فرص عمل

مدحت إسماعيل

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن مشروعات الطرق والكباري خلال الأربع سنوات الماضية وفرت فرص عمل مباشرة لا تقل عن 400 ألف فرصة.





وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أن وزارة النقل صرفت وحدها ما يقرب من 30 مليار جنيه على مشروعات الطرق والكباري.





وأكد أن وزارة النقل تخطط لتنفيذ مشروعات في قطاع الطرق والكباري باستثمارات تصل إلى 52.5 مليار جنيه خلال العامين المقبلين.