جمعية رجال الأعمال: الدولة أصبحت مؤهلة لاستقبال الاستثمارات المباشرة

مدحت إسماعيل

قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إنه في الفترة الماضية عملت الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهضت بالبنية الأساسية وشملت عدة مرافق، منها الموانئ والطرق والأنفاق، والكهرباء.

وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، بحضور وزير النقل، أنه منذ أربع سنوات كان الكثير منا ينصح المستثمر الخارجي بالتمهل في ضخ الاستثمارات، نظرًا لتهالك البنية الأساسية، متابعًا: "الطرق كانت متهالكة، والموانئ في حالة سيئة، إضافة إلى عدم توافر الكهرباء".