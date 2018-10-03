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استثمار
اقتصادية قناة السويس: وقعنا 3 عقود استثمارية ضخمة
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 09:17 م
محفوظ طه
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محفوظ طه
مدحت إسماعيل
قال اللواء محفوظ طه، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة استطاعت، خلال الشهور الماضية، توقيع 3 عقود استثمارية ضخمة، منها 2 مع الجانب الصيني.
وأضاف، خلال كلمته قي مؤتمر صحفي بحضور وزير النقل، أن العقد الثالث مع شركة كاربون القابضة، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من استثمارات العقد الثالث قروض من مؤسسات التمويل الغربية، وهذا دليل علي ثقتهم في الاقتصاد المصري.
الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
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