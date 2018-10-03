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نقل وملاحة
وزير النقل: إنشاء كوبري على النيل لكل محافظة
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 09:12 م
هشام عرفات وزير النقل
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هشام عرفات وزير النقل
مدحت إسماعيل
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة تخطط مع الهيئة العامة للطرق والكباري لإنشاء كوبري على النيل لكل محافظة؛ بهدف نقل المواطنين من الشرق للغرب والعكس.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أن الهدف من إنشاء تلك الكباري خدمة المشروعات القومية الكبرى، ومنها الـ1.5 مليون فدان، والمثلث الذهبي والعاصمة الإدارية الجديدة.
وكشف عرفات أن وزارته تسعى خلال الفترة الحالية للحصول على قرض بقيمة 150 مليون يورو لتنفيذ ازدواج خط سكة حديد دمياط - المنصورة - طنطا".
ويشمل تطوير المشروع ازدواج المسافة من المنصورة حتى دمياط بطول 64 كم نظرا للكثافة العالية للركاب على هذا الخط، وخطة الوزارة في تحديث وتطوير خطوط السكك الحديدية؛ لتعظيم نقل البضائع لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية.
النقل
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