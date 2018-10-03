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ثقافة وفنون
ممثلة صينية تتهرب من دفع ضرائب بقيمة 129 مليون دولار
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 09:04 م
ممثلة صينية تتهرب من دفع ضرائب بقيمة 129 مليون دولار
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ممثلة صينية تتهرب من دفع ضرائب بقيمة 129 مليون دولار
خالد بدر الدين
أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأربعاء أن سلطات الضرائب في الصين فرضت غرامة تزيد على 596 مليون يوان (86.78 مليون دولار) على نجمة السينما الشهيرة فان بينج بينج – بطلة فيلم إكس مين بسبب التهرب الضريبي كما أمرتها بسداد ضرائب متأخرة تزيد على 288 مليون يوان (41.93 مليون دولار) بإجمالى حوالى 129 مليون دولار.
وذكرت وكالة رويترز أن النجمة فان (37 عاما) ظهرت فيلمي ”إكس مين“ و(الرجل الحديدي) ”أيرون مان“
ويتابعها أكثر من 62 مليون شخص على الإنترنت في الصين ولكنها توارت فان عن الأنظار في يونيو الماضي وسط أنباء عن أنها تخضع لتحقيق في تهرب ضريبي وأثار اختفاؤها تكهنات في الصين بخصوص مصيرها، من بينها أنباء عن احتجازها.
وقالت شينخوا إن مكتب الضرائب في مقاطعة جيانجسو سلم قراراته إلى فان يوم الأحد.
وفي رسالة على حسابها الرسمي على موقع ويبو الصيني الشبيه بموقع تويتر، قالت فان إنها تقبل بشكل كامل قرار السلطات وإنها سوف تتجاوز ”كل الصعاب“ لسداد الغرامات.
وقالت شينخوا إن الشرطة فرضت ”قيودا“ على وكيل فان لمحاولته إخفاء وتدمير أدلة أثناء التحقيقات.
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