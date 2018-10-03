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بنـــوك
البنك الدولي يتوقع صعود الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11مليار دولار
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 09:02 م
البنك الدولي
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البنك الدولي
سمر السيد
توقع البنك الدولي استمرار الزيادة في تدفقات التحويلات النقدية والاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، ومشيرا بأن هناك تنبؤأت بأن تجذب مصر استثمارا أجنبيا مباشرا خلال السنة المالية 2018/2019 بقيمة 11 مليار دولار ارتفاعاً مقابل 7.4 مليار في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 32.7%
وقال في تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الصادر اليوم بعنوان "اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن النمو القوي في أوروبا أدي إلى زيادة التحويلات النقدية إلى بلدان المغرب العربي عام 2017 , وتبين تقديراته أن تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمت بنحو 12 % العام الماضي ، بعد انخفاض استمر عامين.
وأضاف في تقريره أن العوامل الرئيسية وراء ذلك تمثل في زيادة تحويلات المغتربين إلى مصر بنسبة 20 % إلى 20 مليار دولار ، وارتفاع تحويلات المغتربين في المغرب وتونس والأردن ,كما تمثل تحويلات المغتربين 18% من الناتج المحلي اللبناني.
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