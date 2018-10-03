النقل: عرضان فرنسي ويوناني يتنافسان علي إدارة الخط الثالث للمترو

المترو

مدحت إسماعيل



قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، الأربعاء، إن وزارته تلقت عرضين خلال الفترة الماضية الأول فرنسي وأخري يوناني، والعرضان يتنافسان على إدارة الخط الثالث للمترو.



وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أن دخول القطاع الخاص في إدارة ذلك المرفق جديدة، وهدفنا تحقيق مكسب للدولة والشركة التي سيسند لها إدارة الخط.



وأشار إلى أن أهم السياسات التي يستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة، إجراء هيكلة علي الهيئات والشركات التابعة للوزارة لتحقيق الأهداف الرئيسية للمشروعات.

