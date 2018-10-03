أول تعليق من رونالدو على اتهامه باغتصاب بريطانية وأمريكية

اهتمام نسائي لافت بالدون رونالدو

خالد بدر الدين



نفى نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الأربعاء، الاتهامات الموجهة إليه من امرأة أميركية تدعى كاثرين مايورجا بالإعتداء جنسيا عليها في الولايات المتحدة عام 2009، ووصف الاغتصاب بـ"الجريمة المشينة".



وقال أفضل لاعب في العالم 5 مرات في تغريدة على "تويتر"، "أنفي بشكل قاطع كل الاتهامات الموجهة إلي وإن الاغتصاب جريمة مشينة تناقض كل ما أؤمن به".



وأضاف في حسابه الرسمي على المنصة الاجتماعية أنه يرفض "تغذية الاستعراض الإعلامي الذي يخلقه أشخاص يسعون الى الترويج لأنفسهم على حسابي".



وتابع "ضميري المرتاح سيتيح لي الانتظار بطمأنينة، نتائج أي تحقيق وكل التحقيقات".



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مؤخرا أن رونالدو كان متهما في قضية اغتصاب أخرى في فندق بالعاصمة لندن، عندما ادعت سيدتان أن رونالدو وصديق له اعتدى عليهما عام 2005.



ونشرت الصحيفة إن واقعة الاغتصاب المزعومة حدثت في الثاني من أكتوبر عام 2005، في فندق ساندرسون الفاخر، ووقتها كان رونالدو في العشرين من عمره ويلعب لصالح مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وتم استدعاء رونالدو ورجل آخر في الثلاثينات من عمره للاستجواب من قبل الشرطة، وأنكر اللاعب الشاب وقتها تورطه في الاغتصاب، وأغلقت القضية بسبب نقص الأدلة.



وحينئذ قال رونالدو في بيان: "تم إبلاغي أن تحقيق الشرطة أغلق ولن تتخذ أي إجراءات ضدي فيما يتعلق بالادعاءات. دفعت ببراءتي من أي خطأ وأنا سعيد أن الأمر انتهى حتى يمكنني التركيز على اللعب لمانشستر يونايتد".



وفي الاتهام الأحدث، تتهم الأميركية كاثرين مايورجا لاعب يوفنتوس الإيطالي، باغتصابها عام 2009 في فندق بمدينة لاس فيجاس.



وزعمت مايورغا، البالغة من العمر 34 عاما، أن رونالدو اغتصبها في غرفته، في الواقعة التي حدثت في الساعات الأولى من يوم 13 يونيو 2009، قبل أسابيع من إعلان انتقال اللاعب إلى ريال مدريد الإسباني.



وأظهرت لقطات المصورين رونالدو ومايورجا وهما يتحدثان قبل أن يدعوها مع صديق للصعود إلى جناحه الفاخر "للاستمتاع بالنظر إلى لاس فيجاس".



ويتميز الجناح بجاكوزي على الشرفة مباشرة، حيث تزعم مايورغا أن رونالدو عرض عليها الدخول إلى حوض الاستحمام الساخن، لكنها رفضت خشية أن تبتل ملابسها، فعرض عليها بعض الملابس لارتدائها وطلب منها التغيير في الحمام.



وتدّعي أوراق المحكمة أنه بينما كانت تغير ملابسها، دخل عليها رونالدو وطلب منها القيام بعلاقة جنسية، وقالت مايورغا إنها رفضت القيام بذلك، لكنها قبلت في نهاية المطاف بعد أن وعدها بالسماح لها بالرحيل.



وذكرت أنه بعد وقت قصير، سحبها رونالدو إلى غرفة نوم واغتصبها بينما كانت تبكي وتصرخ: "لا، لا، لا".



وعقب الحادث، ذهبت مايورجا إلى قسم شرطة لاس فيجاس في وقت لاحق من ذلك اليوم وتم فحصها في المستشفى وتوثيق أدلة الاغتصاب المزعوم وتصويرها.



