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سيـــاســة
مستقبل وطن بالسويس يوفر 30 فرصة عمل
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 08:30 م
أحمد خشانة
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أحمد خشانة
رحاب صبحى
نجحت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة السويس، برئاسة المحاسب أحمد خشانة، أمين عام الحزب بالمحافظة، فى توفير 30 فرصة عمل لشباب المحافظة بإحدى شركات السيراميك بمنطقة السخنة لحملة المؤهلات المتوسطة.
وأكد خشانة أن البطالة من أهم المشكلات التى تؤدي إلى عزوف الشباب عن المشاركة السياسية والإجتماعية, ولذلك عزمت أمانة الحزب على محاولة توفير أي فرصة للعمل لأبناء السويس لفتح باب من الأمل أمامهم، لافتا إلأى أن الحزب سيسير في هذا المجال والحصول على فرص العمل المتاحة بقطاع السخنة لاعادة الانتماء لدى الشباب تجاه وطنهم، مما يؤدي إلى الإستفادة من طاقاتهم فى نهضة مصر والسويس.
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