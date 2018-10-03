أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 3- 10- 2018

عمر سالم

استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 3- 10- 2018 في نهاية التعاملات المسائية، مقارنة بأسعار بداية تعاملات اليوم، على خلفية تراجع اسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.