تصادم طائرتين روسيتين في مطار الخرطوم للمرة الثالثة

حادث طائرتين روسيتين



خالد بدر الدين



أعلنت وسائل إعلام سودانية اليوم الأربعاء، أن مطار الخرطوم الدولي شهد للمرة الثالثة هذا العام حادث تصادم بين طائرتين روسيتين من طراز "أنتينوف 30 و 32 AN"، مرجعة سبب الاصطدام لهبوط الطائرتين واحدة خلف الأخرى مباشرة.



وذكرت شبكة سكاي نيوز عربية فى أبوظبى إن لقطات فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورت لحظة اصطدام طائرتين عسكريتين تابعتين للقوات الجوية السودانية صباح الأربعاء، في مدرج القاعدة العسركية بمطار الخرطوم الدولي.



ووقع الحادث بعد عودة الطائرتين من تدريب محلي، وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن الحادث أسفر عن إصابة 8 أشخاص وتحطم طائرة وتضرر كبير بالأخرى ولكن لم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا. فيما ذكر موقع (سودافاكس) أن التصادم تسبب بنشوب حريق وتضرر الطائرتين فيما قامت قوات الدفاع المدني بإطفاء الحريق ومنع انتشاره.،



وأعلنت سلطات المطار أن المنشأة تم إغلاقها بشكل جزئي جراء الحادث، فيما لم تعلن السلطات العسكرية أي تفاصيل رسمية بعد إلا أن مصادر "سكاي نيوز عربية" أشارت إلى أن الاصطدام وقع بسبب هبوط الطائرتين واحدة خلف الأخرى مباشرة.



وحادث الأربعاء هو الثالث الذي يتعرض له سلاح الطيران السوداني القديم والمتهالك في أقل من شهر، ففي 21 سبتمبر الماضى قتل طياران سودانيان تحطمت طائرتهما العسكرية أثناء تدريب قرب أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة الخرطوم على الضفة الغربية للنيل.



جاء ذلك بعد أيام من تحطم مروحية عسكرية في إقليم دارفور المضطرب أثناء هبوطها بعد مهمة روتينية، وأكد الجيش حينها إنقاذ كل ركابها دون إعلان عددهم.



ويتكون معظم الأسطول الجوي السوداني من طائرات روسية الصنع، وتعرض خلال السنوات الماضية لحوادث عدة، ويعزو الجيش باستمرار هذا الأمر إلى مشكلات تقنية وسوء حالة الطقس.

