مكاسب 5 بورصات بقيادة الدوحة وهبوط القاهرة ودبى

هبوط فى البورصة المصرية



خالد بدر الدين



صعدت 5 بورصات عربية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بنسب متواضعة بقيادة الدوحة ,وهبطت مؤشرات 3 بورصات منها القاهرة مع هبوط الأسواق الناشئة ودبى بسبب خسائر الأسهم العقارية.



وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر بورصة الدوحة تقدم بأكثر من 0.7 % ليصل إلى حوالى 9889 نقطة بفضل أسهم القطاع المالي مع ارتفاع سعر سهم بنك قطر الإسلامي 1.3 % وسعر سهم بنك الريان 1.2 % كما كسب سعر سهم شركة بروة العقارية 1.9 % .



كما سجل مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية ارتفاعا بأكثر من 0.3 % ليسجل حوالى 8009 نقطة بدعم من أسهم البنوك وشركات البتروكيماويات مع انتعاش سعر سهم شركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 0.4 % بعد أن وقعت الشركة مذكرة تفاهم حول اندماج متكافئ مع شركة الصحراء للبتروكيماويات التي قفز سعر سهمها 3.6 % .



ولكن هوى سعر سهم شركة اللجين 5.5 % في تداول مكثف بعد إعلان الشركة إن حريقا شب في مصنع للوطنية للصناعات البتروكيماوية التابعة لها أمس الثلاثاء وأدى إلى توقف الإنتاج.



وقال متحدث باسم الهيئة الملكية للجبيل وينبع لقناة العربية التلفزيونية في وقت سابق اليوم الأربعاء إن الحريق، الذي تمت السيطرة عليه، أسفر عن مصرع أحد العاملين وإصابة 11 آخرين في محافظة ينبع على البحر الأحمر.



وتم تعليق تداول أسهم بنك ساب والبنك الأول انتظارا لأنباء، بحسب إعلان من البورصة ,وكان البنكان قد اتفقا في مايو الماضى على صفقة اندماج بقيمة 5 مليارات دولار لخلق ثالث أكبر مصرف في المملكة, و لكن الاتفاق لا يزال غير ملزم وينتظر عدة أمور من بينها الموافقة التنظيمية.



كما صعد مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.2 % ليصل إلى أكثر من 5001 نقطة مع صعود سعر سهم شركة رأس الخيمة العقارية بحوالى 2 % وسعر سهم بنك أبوظبي الأول 0.4 %.



وارتفع مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.1 % ليزداد إلى حوالى 5329 نقطة ,كما كسب مؤشر بورصة البحرين نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.03 % ليستقر عند حوالى 1330 نقطة.



أما البورصات التى تكبدت خسائر اليوم فقد تصدرتها سوق مال دبى العام بانخفاض مؤشره بأكثر من 0.8 % ليهبط إلى 2815 نقطة بسبب هبوط أسعار أسهم القطاع العقاري والبنوك إذ انخفضت أسعار الأسهم العقارية الست المدرجة على قائمة المؤشر جميعها , بينما تراجع سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في الإمارة، 2.1 %.



كما انخفض سعر سهم شركة داماك العقارية 2.4 % بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع أن تواجه سوق العقارات في دبي أوضاعا سوقية ضعيفة“خلال الشهور القادمة قبل أن يبدأ الانتعاش اعتبارا من أواخر 2019.



ولكن سعر سهم شركة دريك آند سكل انترناشونال ارتفع بحوالى 1 % في تداول مكثف قبيل اجتماع المساهمين غدا الخميس، حيث من المتوقع مناقشة وسائل لتعزيز أوضاع الشركة, بينما زاد سعر سهم بنك عجمان 2 % حيث كان يوم الأربعاء هو آخر يوم تداول للمساهمين لممارسة حقهم في إصدار حقوق,بينما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.4 % ليستقر عند 4516 نقطة.





وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بحوالى 0.5 % ليصل إلى حوالى 14313 نقطة مع استمرار ضعف الأداء بشكل عام في الأسواق الناشئة لتتراجع أسعار 24 سهما من الأسهم الثلاثين المدرجة على قائمته.



وشكل سهم الشرقية للدخان أكبر ضغط على المؤشر بانخفاض سعره بأكثر من 5.9 % ,وارتفع سعر سهم شركة القلعة القابضة 2.5 % ليصل إلى 3.31 جنيه مصري بعد أن قيمته شركة نعيم للوساطة بتوصية بالشراء محددة سعره المستهدف عند 4.16 جنيه للسهم.