البنك الدولي: الاقتصاد المصري سيتفوق علي مستوردي النفط الآخرين

البنك الدولي

توافر احتياطات أجنبية كافية بعد سنوات من تراجع النمو وارتفاع الدين



سمر السيد:



أكد البنك الدولي أن الاقتصاد المصري يتعافي بعد سنوات من تراجع النمو وارتفاع الدين وتزايد عجز الموازنة والحساب الجاري، مشيراً إلي أن الإصلاحات الأخيرة - بما في ذلك تحرير سعر الصرف وترشيد الدعم وزيادة الحماية الاجتماعية للفقراء- النمو، عززت وساعدت في تراكم احتياطيات أجنبية كافية.



أضاف في تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الصادر اليوم بعنوان "اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أنه من المنتظر أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري من 5.6 % عام 2019 إلى 5.8 % عام2020 ، متفوقا على مستوردي النفط الآخرين، مرجعاً الطفرة في النمو بشكل أساسي إلى تعافي الاستهلاك والاستثمار الخاص وانتعاش الصادرات السلعية والسياحة.



توقع أيضاً أن يكتسب النمو الاقتصادي في تونس قوة دفع، بعد أن تضاعف معدل النمو إلى 2% عام 2017 ، من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي إلى 3.4 % عام 2020 مدعوما بقطاعات الزراعة والسياحة والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، وخاصة الصناعات الكهربائية والميكانيكية.



أما الاقتصاد المغربي فيعتمد اعتمادا كبيرا على الإنتاج الزراعي ولا يزال عُرضة لمخاطر تغير المناخ، وسيستمر النمو في المغرب أعلى من 3% في المتوسط خلال فترة التوقعات.

