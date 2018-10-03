توقعات بتراجع البورصة المصرية نحو 14000 نقطة

كسرت مستوى الدعم 14450 هابطة 0.48%



أسماء السيدتوقع محللون أن تواصل البورصة المصرية تحركاتها الهابطة نحو مستويات 14100 و14050 نقطة، وذلك عقب فشلها في تجاوز مقاومة 14800 نقطة، وكسرها مستوى الدعم 14450 لأسفل.وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على تباين، إذ سجل المؤشر الرئيسي egx30 تراجعًا بـ0.48% ليصل إلى 14313 نقطة، في حين صعد نظيره egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.56% مسجلا 703 نقاط، كما ارتفع متساوي الأوزان 0.16% عند 2240 نقطة، ونظيره الأوسع نطاقًا بـ0.21% عند 1783 نقطة.وبلغت قيم التداول على الأسهم 779 مليون جنيه ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 177 ارتفع أداء 75 سهما وتراجع 61، بينما لم يتغير أداء البقية، كما سجل رأس المال السوقي 2.792 مليار جنيه خاسرًا 3.6 مليار جنيه، بعد أن أنهى تعاملات الثلاثاء عند 795.8 مليار جنيه.واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بصافي مشتريات 5 و67 مليون جنيه على التوالي، في حين اتجه المصريون للبيع بقيمة 72 مليون جنيه، وهيمنوا على 73% من إجمالي التعاملات، مقابل 8% للعرب و19% للأجانب.قال أحمد شحاتة، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن مؤشر البورصة الرئيسي منذ كسره مستوى 15100 نقطة، وأنذر بتحركات متراجعة على المدى المتوسط.ولفت إلي أن هناك مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية التى دفعت لتلك التحركات أولها رفع الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة، وأزمات الأسواق الناشئة التى بلغت حدتها منذ فترة، إضافة إلي تحرك مؤشر "الأسواق الناشئة" في اتجاه هابط وهو ما يؤثر على النظرة للسوق المصرية خارجيًا.وتابع: إضافة إلي تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة بآخر اجتماع له يوم 27 سبتمبر المنقضي، مع وجود ترجيحات برفعها للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين الثابتة، وأخيرًا عدم ظهور تطورات جديدة بشأن الطروحات الحكومية.وتوقع رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن تواصل المؤشرات تحركاتها الهابطة، على أن يتجه المؤشر الثلاثيني نحو مستوى الدعم 14050 نقطة مع احتمالية كسره لأسفل، متوقعًا أن يُحاكي مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة نظيره ويسير في اتجاه هابط حتى إشعار آخر.وفي السياق ذاته، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "نعيم" القابضة، إن تراجع المؤشر الرئيسي أدنى مستوى الدعم عند 14430 نقطة قد يدفع به للتحرك نحو 14000 نقطة، ونصح المتعاملين بأن يستغلوا محاولات الصعود كفرصة للبيع.