البنك الدولي: انتعاش السياحة وتحويلات المغتربين تقلص فاتورة استيراد النفط

الانتعاش الاقتصادي بمصر ونمو جيبوتي.. مساهمان رئيسيان في تعافي البلدان المستوردة

سمر السيد:

توقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بين البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4% في المتوسط في عام 2020، أي ما يزيد نحو نصف نقطة مئوية عن عام 2017 ، مؤكداً أن المساهم الرئيسي في تعافي هذه المجموعة من البلدان وهي جيبوتي ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة- هو الانتعاش القوي في النشاط الاقتصادي بمصر والنمو المطرد بجيبوتي.



وأوضح البنك في تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الصادر اليوم، بعنوان "اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن النمو المستدام للصادرات إلى –جانب انتعاش حركة السياحة وزيادة تحويلات المغتربين سيساعد علي تجاوز الزيادة في فاتورة استيراد الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط.



ويتوقع أن يتحسن العجز المزدوج لدى مستوردي النفط قليلا بحلول نهاية العقد، مما يساعد الحكومات في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمواجهة تحدي ارتفاع معدلات البطالة بصورة مزمنة.