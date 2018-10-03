فيديو | هكذا تستفيد من خدمات سداد مخالفات المرور عبر البريد

تقدم خدمات المرور في مكاتب البريد



حسين رجب



كشف فيديو توضيحي نشره مجلس الوزراء الأربعاء، عن تفاصيل الاستفادة من خدمات سداد مخالفات المرور عبر مكاتب البريد.



وأوضح مجلس الوزراء عبر صفحته بـ"فيسبوك"، اليوم أن هناك خدمة الاستعلام وسداد مخالفات المرور والحصول على شهادة براءة الذمة للمواطنين عبر مراكز الخدمات البريدية على مستوى الجمهورية



ويتضمن الفيديو القصير الذي يصل لنحو دقيقة عدة خطوات لإتمام تلك الخدمات وهي:



-التوجه لأي مكتب بريد قريب.



- تقديم البطاقة والرخصة للكشف عن المخالفات.



- لو لم توجد مخالفات سيتم دفع رسوم براءة الذمة والحصول على الشهادة بالسهولة لإتمام باقي الإجراءات في المرور.



- تقديم تظلم على أي مخالفة واستلام رسالة عبر الهاتف المحمول بالنتيجة وإمكانية الرجوع للبريد لإنهاء خدمات المرور.



