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نقل وملاحة
وائل ابوالعلارئيسا تنفيذيا لكريم مصر خلفًا لكاطو
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 07:09 م
وائل ابوالعلا
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وائل ابوالعلا
سمية كمال
أعلنت شركة كريم للنقل التشاركي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعيين وائل أبو العلا رئيسًا تنفيذيًا لكريم مصر خلفا لرامي كاطو، خلال حفل أقامته الشركة وحضره قياداتها في مصر.
و شكر مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي ومؤسس كريم، رامي كاطو علي الإنجازات التى استطاع تحقيقها للشركة خلال فترة قيادته لها، والتي شملت زيادة حجم إستثمارات الشركة في مصر إلي أكثر من 30 مليون دولار، وتخطي عدد السائقين (الكباتن) العاملين ضمن منظومتها في السوق المصري أكثر من 200 الف سائق، الى جانب توسع مجال عمل"كريم مصر" الجغرافي ليشمل 14 مدينة في مصر، وقد عمل كاطو علي خطة لتوسيع أعمال الشركة لتوفير المزيد من فرص العمل وتغطية نطاق جغرافي اكبر.
و تمنى شيخة لكاطو المزيد من النجاح في مجال عمله المستقبلي، و الذي ينوي كاطو استثمار خبراته و جهوده القوية في مجال ريادة الاعمال ليبدأ في بناء كيان جديد في مجال التجارة الاليكترونية و الاقتصاد الرقمي.
كما عبر شيخة عن سعادته بإنضمام وائل أبو العلا للشركة كرئيس تنفيذي، وتمني له الاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات للشركة، التي نجحت خلال 6 سنوات فقط في إطلاق العديد من الخدمات، كما تستعد الشركة حاليًا لإطلاق خدمات جديدة.
و انهى شيخة كلمته بقوله انه يثق في قدرات ابو العلا في تطوير الاعمال الخاصة بكريم مصر، و انه قيمة مضافة حقيقية للشركة التي تسعى للتوسع في السوق المصري.
و أعرب رامي كاطو عن شكره العميق لشيخة و لجميع العاملين بكريم على ما تحقق في العامين الماضيين من نجاحات في العديد من مجالات عمل الشركة، و تمنى لهم استمرار التوفيق و النجاح تحت قيادة وائل ابو العلا. و بدوره شكر ابو العلا لمجلس ادارة كريم ثقته التي اولوها له، و عبر عن سعادته بالمنصب الجديد الذي يحمل العديد من التحديات و الفرص التي سوف يسعى لتحقيقها بمعاونة زملائه في الشركة، و تمنى لكاطو التوفيق في عمله الجديد.
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