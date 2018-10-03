مستند | اللجنة الأولمبية ترفض سفر مرتضى منصور مع بعثة الزمالك للسعودية

علي المصري:



طالبت اللجنة الأولمبية المصرية، الأربعاء، وزارة الشباب والرياضة، برفع اسم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من القرار الوزاري لسفر بعثة فريق النادي إلى السعودية لمواجهة الهلال في السوبر المصري السعودي السبت المقبل.



جاء ذلك بحسب مستند صادر عن اللجنة يتضمن عدة مطالب للوزارة منها استيفاء توقيع كافة أعضاء مجلس الإدارة على محضر مجلس الإدارة المدرج به الموافقة على سفر البعثة.



وأوضحت أن طلبها برفع اسم المستشار مرتضى أحمد منصور من كشف أسماء البعثة بناء على قرار إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واللجنة الأوليمبية.



