كواليس انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان

البرلمان المصري

- النواب يتجاهلون تعليمات "عبد العال"..وحشد "دعم مصر" لنواب مستقبل وطن يجبر المرشحين علي الانسحاب

- انتقال نواب لجنة الصناعة بالكامل الي الاقتصادية لدعم مرشح الائتلاف..وهجرة الكوادر الي لجان اخري

- غياب المرأة عن رئاسه اللجان بعد انسحاب سحر طلعت من السياحة



ياسمين فواز



رفض نواب البرلمان الامتثال لتعليمات الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لهم بوقف الانتقالات الجماعية من وإلى اللجان النوعية، إضافة إلى منح الشباب والمرأة مزيدًا من الفرص خلال انتخابات اللجان النوعية، أمس الأربعاء، لاقتناص رئاسة ووكالة بعض اللجان خلال هذا الدور.



إلا أن ائتلاف "دعم مصر"، بقيادة رئيسه الجديد عبدالهادي القصبي المنتمي لحزب "مستقبل وطن"، نجح في الاستحواذ على أغلب اللجان بالبرلمان لصالح مرشحي حزبه كبار السن، وسط غياب المرأة في رئاسة أي لجنة نوعية.



من جانبه، أكد نائب برلماني بارز بالمجلس أن ما قاله رئيس المجلس من دعم تمثيل المرأة والشباب مجرد كلمات لم ترق للفعل، بدليل ما شهدته انتخابات اللجان النوعية أمس الأربعاء، مضيفا أن أغلب مؤسسات الدولة لا تمنح الفرصة للشباب ولا تساعدهم على اتخاذ القرار.



وأشار في تصريحات لـ"المال" إلى أن البرلمان إحدى المؤسسات التي اعتمدت في انتخاباتها على تربيطات بين نواب الائتلاف وحزب "مستقبل وطن"، ضاربا المثل بالوزراء الذين يتم اختيارهم فوق سن الخمسين.



وكثف ائتلاف دعم مصر، اتصالاته بنوابه، وحثهم على ترك أماكنهم بلجانهم الأصلية، والانتقال للجان أخرى تشهد منافسات قوية، وعلى رأسها الصناعة والإسكان والاقتصادية والمشروعات التي حسمت لصالح الائتلاف.



في الوقت الذي حُسمت فيه أكثر من 23 لجنة بالتزكية من بينها "الشباب والرياضة"، و"التشريعية"، و"الإدارة المحلية".



مما دفع عددًا من المرشحين لرئاسة اللجان إلى التنازل في اللحظات الأخيرة ومنهم الدكتور مجدي مرشد الذي تنازل عن خوض انتخابات رئاسة لجنة الصحة وانضم كعضو في لجنة التعليم اعتراضا على سيطرة ائتلاف دعم مصر على الانتخابات، كما اعتذرت النائبة سحر طلعت مصطفى عن خوض انتخابات لجنة السياحة لصالح النائب عمرو صدقي.



وكشف النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، عن انضمام ما يقرب من ١٣عضوًا جديدًا إلى اللجنة قبل إجراء انتخابات أمس الأربعاء لتصبح ٣٧ عضوا لدعم تشكيلها الجديد المدعم من الائتلاف، مضيفا أن اللجنة حسمت رئاستها للنائب أحمد سمير الذي انتقل حديثا من لجنة الصناعة وينتمي لحزب "مستقبل وطن" عقب انتقال مؤيديه من لجنته السابقة.



وأكدت مصادر برلمانية رفضت ذكر اسمها في تصريحاته لـ"المال" أن أعضاء لجنة الصناعة انتقلوا بالكامل إلى الاقتصادية لدعم أحمد سمير، مضيفين أن إحدى عضوات اللجنة طالبتهم بعرض سيرتهم الذاتية قبل فتح باب الترشح للانتخابات، وهو ما كشف عن تخصصات بعيده تماما عن طبيعة عمل اللجنة الاقتصادية وهو ما أثار دهشة الأعضاء.



وأشارت المصادر إلى هجرة عدد كبير من كوادر اللجنة إلى لجان أخرى اعتراضا على سيطرة "مستقبل وطن" والائتلاف على اللجان، فيما رفع الباقي شعار "الغياب" عن حضور اجتماعات اللجنة المقبله والاكتفاء بالانتساب لها وحضور مناقشات مشروعات القوانين داخل اللجان الأخرى.



وأسفرت انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان أمس الأربعاء عن تغيير في تشكيل هيئة مكتب عدد من اللجان، خاصة ذات الطابع الاقتصادي في حين تم الإبقاء على تشكيل لجان التشريعية والنقل والشكاوى كما هي.



وفاز النائب محمد فرج عامر برئاسة لجنة الصناعة، وفاز علاء والي بالإسكان، إضافه إلى فوز المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، برئاسة لجنة الشباب والرياضة، وفاز عمرو صدقى بالسياحة، وأحمد رسلان برئاسة لجنة الشئون العربية، وفاز كل من النائب هشام الشعينى، برئاسة اللجنة، وفاز المهندس أحمد السجيني؛ برئاسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ وذلك بالتزكية في إطار انتخابات دور الانعقاد الرابع.



وفاز النائب علاء عابد برئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى جانب النائب عبدالهادي القصبي في رئاسة لجنة التضامن، وطارق رضوان، والنائب كريم درويش رئيسا للشئون الخارجية.