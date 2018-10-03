افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى أهم فقرات توك شو الليلة‎

مصر النهاردة يستعرض جهود الدولة لتطوير الصناعة المصرية

مدرب منتخب مصر فى "رأى عام" على ten

يحاور الإعلامى عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج "رأى عام"، على قناة "ten فى الثامنة مساءً، الكابتن هانى رمزى، مدرب منتخب مصر؛ للحديث عن الرياضة المصرية. ويخصص عمرو عبد الحميد فقرة كاملة مع الدكتورة جينا عطا؛ للحديث عن تولي السيدات مناصب قيادية بالمجتمع، وكيف يدرن عملهن وطرق تعاملهن مع الرجال.

يستعرض برنامج "مصر النهاردة" على القناة الأولى، فى العاشرة مساءً، جهود الدولة المصرية فى تطوير الصناعة، والإجراءات والتسهيلات التى تتخذ من أجل دعم الصناعات المصرية، ويستضيف المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة المصرية، ومدير البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي الدكتور محمد ساجا عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية. البرنامج تقديم أحمد سمير وريهام الديب.

حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى

تعرض قناة "نايل سينما"، فى الثامنة مساءً، فعاليات افتتاح الدورة 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائى، القناة ستقوم بنقل حفلي "الافتتاح" على الهواء مباشرة، كما ستقوم بنقل جميع فعاليات الدورة الجديدة، من خلال عدد من الرسائل اليومية التي ستقدم على الهواء، بالإضافة إلى إجراء عدد كبير من اللقاءات مع ضيوف وأبطال الأفلام المشاركة في المهرجان.