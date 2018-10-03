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بورصة وشركات
أداء متباين لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الأربعاء
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 06:41 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.48 % عند مستوى 14313نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.56% عند مستوى 703 نقطة.
كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.21 % عند مستوى 1783 نقطة.
وصعد المؤشر الخمسينى بنسبة 0.16 % عند مستوى 2240 نقطة، بينما هبط العشرينى بنسبة 0.47% عند مستوى 13901نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 779 مليون جنيه تقريبا.
واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 6.9 مليون جنيه و36.8 مليون جنيه و10.3 مليون جنيه و30 مليون جنيه على التوالى.
بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 78.8 مليون جنيه و5.3 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللونان الأحمر و الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 75 سهم من إجمالى 177 سهما متداولا،بينما هبط 61 سهم وبقى 41 دون تغير.
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