استطلاع| مشروعات الإسكان الاجتماعي تقف مع الشباب.. والقطاع الخاص له ناسه

مدبولي يتفقد عددًا من مشروعات الإسكان

حالد الأسمر



أصبح الحصول على وحدة سكنية من الأمور الملحة على الشباب خاصة المقبل على الزواج، وهذا الأمر يجعل الشاب بين اختيارين إما أن يتقدم نحو أحد مشروعات الإسكان التي تطرحها الدولة على حسب محافظته أو أن يتوجه إلى القطاع الخاص عن طريق المطورين العقاريين، وشراء وحدته السكنية بما يتناسب مع دخله وإمكانية سداده للوحدة سواء نقدا أو بالتقسيط.



بين هذا وذاك قامت "المال" باستطلاع هذه الآراء.



قال طارق فتح الله، الخبير الاقتصادي والسياسي، إن الشباب متنوع بين شباب قادر على شراء وحدات سكنية من خلال القطاع الخاص عن طريق التعامل مع المطوريين العقاريين، واختيار ما يناسبهم من أنظمة سداد، سواء نقديا أو بدفع جزء من قيمة الوحدة السكنية، وتقسيط الباقي على عدة أقساط سنوية.



وأضاف فتح الله، أن هناك مجموعة أخرى من الشباب وربما هم الفئة السائدة في مصر، وهم فئة الموظفين سواء بقطاع الحكومة أو القطاع الخاص وتلك الشريحة رواتبهم لن تفي احتياجات القطاع الخاص والتعامل مع عروض المطوريين العقاريين مهما كانت تسهيلاتهم في أنظمة السداد؛ ﻷنه في النهاية ستمثل الأقساط المطلوبة عبئا كبيرا عليهم، وبالتالي فإن مشروعات الإسكان التي تطرحها الدولة ستكون هي الأنسب لهم.



وأشار إلى أن إحدى شركات التطوير العقاري تعرض وحداتها بسعر 5000 جنيه للمتر على أن يقوم العميل دفع مقدم في حدود 500 ألف جنيه والأقساط على 5 سنوات وذلك بمنطقة المعادي، وبالتالي فهذه الأسعار لا تتناسب مع شريحه كبيرة من الشباب في الدولة ولا تتناسب مع مرتباتهم.



وتابع فتح الله، أن من مميزات الاسكان التي تطرحها الدولة أنها تكون كاملة التشطيب ومجهزة بكافة مرافق الوحدة السكنية بعكس القطاع الخاص فإن المطورين العقاريين يقوموا ببيع الوحدات السكنية بدون تشطيب أو بنصف تشطيب الأمر الذي سيزيد من أعباء الشباب لو قرر شراء وحدة سكنية من خلال التعامل مع المطوريين العقاريين.



أما صبري المكاوي ببنك مصر إيران فيتفق مع الرؤية السابقة ويضيف، أن سوق العقارات عموما متغير وفي ارتفاع لافتا أن سعر المتر في ارتفاع مستمر لدى شركات القطاع الخاص من خلال التعامل مع المطوريين العقاريين.



وأشار المكاوي، إلى أن أغلب شريحة من الشباب المصري هم الشباب ذات الدخل المتوسط وبالتالي فإن مشروعات الإسكان التي تطرحها الدولة هي الأنسب لهم، وخاصة أن سعر المتر للوحدات السكنية لدى الدولة تكون مدعمة من الدولة بعكس سعر المتر من الوحدات المعروضة لدى المطوريين العقاريين.



وتقول جهاد عواد "موظفة" أن هناك فرقا كبيرا في الأسعار بين وحدات الإسكان التي تطرحها الدولة للشباب والوحدات السكنية التي يطرحها المطورين العقاريين، لافتة أن في كلا الحالتين يكون هناك تسهيلات في طرق السداد والأقساط حيث إن الدولة تطرح كراسات الشروط لمشروعاتها، موضحة فيها طرق السداد التي تتناسب مع دخول المتقدم للوحدة السكنية وكذلك شركات التطوير العقاري تقوم بعض وحداتها بمساحات مختلفة وأسعار مختلفة بما يتناسب مع مقدرة العميل في الدفع ودفع الأقساط للوحدة.



ويقول أحمد خير الله بشركة بورسعيد لتداول الحاويات إن المشكلة في أن الشباب دخله لا يستطيع سداد أقساط وحدة سكنية في مدة قصيرة خمس سنوات مثلا خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الوحدات وارتفاع أسعار الأراضي بشكل عام وبورسعيد بشكل خاص التي يصل سعر المتر مباني فيها إلى ٤٠ ألف جنيه؛ ما يجعل الشباب دائما في حالة انتظار لمشروعات تمولها الدولة سواء كان مشروع قومي أو تابع لهيئة التعاونيات مع زيادة مدة أجل سداد سعر الوحدة وانخفاض مقدم الحجز.



وأضاف خير الله، أن ذلك يقابله تراكم أعداد كبيرة على قائمة الانتظار وصلت لتقدم حوالي ١٨ الف مواطن لمشروع الإسكان الاجتماعي في ٢٠١٣، وحوالي ١٦ ألف لمشروع الإسكان التعاوني والمستمر انتظارهم حتى تاريخه دون استلام وحدات باستثناء ٧٠٠٠ مواطن استلموا في المرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعي، وزاد اﻷمر سوء ملف الإسكان ببورسعيد من جانب السلطة المختصة.



وتابع أن مشروع الدولة لإسكان الشباب المليون وحدة تم فتح باب التقديم في ٢٠١٥ بمقدم ٩ آلاف جنيه مع دفع اقساط ربع سنوية ورغم التزام المتقدمين للمشروع بدفع الأقساط إلا أن الدولة خالفت شروط المشروع بالتسليم خلال عام، ولم يتم بناء المشروع ولا التسليم حتى تاريخه.



هذا كله يختلف عن المحافظات الأخرى، والتي يتم البناء فيها بنظام بيت عيلة متعدد الأدوار، فحتى مع ارتفاع تكلفة مواد البناء يتوافر سكن خاص وهو مالا يتوافر في محافظة محدودة الأراضي ومغلقة بحدود جغرافية ويسيطر عليها مافيا العقارات، وبالتالي فهذا ما يعاب على وحدات الإسكان لدى الدولة.



وتقول ساميه علي "ربة منزل" إن لديها 2 من الأبناء أحدهما كان يسكن في شقة إيجار ولكنه كان يعاني من دفع القيمة الإيجارية كل شهر الأمر الذي جعله يتجه إلى شراء وحدة سكنية من أحد شركات التطوير العقاري بعد أن قام بالحصول على قرض من البنك بضمان وظيفته، خاصة أن المطور العقاري الذي تعامل معه قدم له تسهيلات في السداد سواء في مقدم الوحدة أو الأقساط.



وأضافت أن ابنها الآخر مقبل على الزواج ولكنه تقدم لمشروع الإسكان الاجتماعي؛ ﻷن مشروعات القطاع الخاص والتعامل مع المطوريين العقاريين لا يتناسب مع راتبه، وبالتالي كان عليه التوجه إلى مشروعات الإسكان الإجتماعي خاصة مع الارتفاع الكبير في الوحدات السكنية بشكل ملحوظ.



ويقول محمد شلبي "مدرس" إن هذا الأمر يرجع إلى قدرة الشاب المالية من حيث قدرته على سداد قيمة الوحدة نقدا أو دفع مقدم من ثمن الوحدة وتقسيط الباقي وهذا بالنسبة لمن يريد التعامل مع المطوريين العقاريين، ولكن على الرغم من تقديم هذا القطاع لامتيازات في المساحات والخدمات وتسهيلات في السداد والأسعار ولكن في النهاية لم تراع تلك الشركات ظروف الشباب المادية ﻷنها في النهاية تهدف إلى الربح.



وأضاف شلبي، أن هناك شريحة كبيرة من الشباب هم من طبقة محدودي أو متوسطي الدخل حتى العاملين منهم في القطاع الخاص جميعهم لا يناسبهم سوى التقديم في مشروعات الإسكان التي تطرحها الدولة، ﻷن رواتبهم لن تكفي شراء وحدات سكنية من خلال القطاع الخاص سواء نقدا أو بالتقسيط.



فيما يرى محمود حسن "موظف بإحدى الشركات" أنه مع التوسع العمراني أصبح كل من الدولة والقطاع الخاص يتوجهان نحو المدن الجديدة إضافة إلى التوجه العمراني نحو العاصمة الإدارية الجديدة، فالدولة تعرض مشروعاتها وكذلك المطورين العقاريين باعتبار أن تلك المدن هي الفرصة الأمثل للاستثمار.



وأضاف حسن، أن الشاب أدرى بظروفه المادية ومقدرته على السداد ﻷنه قد تكون هناك فرصه جيدة بشراء وحدة سكنية من خلال شركات التطوير العقاري وبالتالي لابد من استثمارها بدلا من انتظار مشروعات الإسكان التي تطرحها الدولة وربما تأخذ وقتا طويلا حتى الانتهاء من تنفيذها بعد أن يكون الشاب قد قضى معظم وقته في "شقه مفروش" وعانى كثيرا من دفع الإيجار لهذه الشقة.