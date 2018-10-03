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سيــارات
جراف| 182% نموًا في مبيعات رينو خلال 8 أشهر
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 06:57 م
رينو لوجان
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رينو لوجان
أحمد عوض
صعدت مبيعات رينو بنسبة 182% مسجلة 8 آلاف و925 سيارة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقابل 3 آلاف و164 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ وفقًا للاحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
تمكنت رينو من بيع 656 سيارة خلال يناير الماضي، وليشهد اداء العلامة الفرنسية نموًا بنسبة 9% لتصل الى 717 وحدة فى فبراير السابق.
وارتفعت مبيعات رينو بنسبة 53.4% مسجلة 1100 سيارة خلال مارس الماضي، فى حين شهد أدائها تراجعًا بنسبة 4.5% بواقع 1050 وحدة.
وقفزت مبيعات رينو بنسبة 24% لتصل الى 1303 سيارة فى مايو، وواصلت مبيعاتها النمو بنسبة 30% بإجمالى 1699 وحدة خلال يونيو السابق.
وسجلت مبيعات رينو نحو 1200 سيارة خلال يوليو، وليحافظ أداء العلامة الفرنسية عند نفس المستوي بواقع 1200 وحدة خلال أغسطس الماضي.
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