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بورصة وشركات
القابضة للمياه : تطبيق جديد على المحمول للتعامل مع الشكاوى والفواتير
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 06:33 م
ممدوح رسلان
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ممدوح رسلان
سمر السيد
قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي علي أهمية متابعة وحل شكاوي المواطنين التي ترد الي مكاتب الشركات التابعة من مصادر الشكاوي المتنوعة والتى منها (شكاوى الخط الساخن 125 - بوابة الشكاوي الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء - تطبيق الهاتف المحمول 125- الشكاوى الاعلامية).
ووجه في أجتماعة مع القائمين علي حل الشكاوي بالخطوط الساخنة الي ضرورة ترقيم وتكويد الشكاوي بالشكل الذي يتيح سرعة متابعتها وأن تعبر عن الحجم الحقيقي للشكاوي الواردة للشركات دون تكرار.
وأضاف علي دعمه الكامل لتطوير منظومة الشكاوي وخدمة العملاء وتطبيق الهاتف المحمول بكافة شركات المياه مع ضرورة وضع مؤشرات أداء لقياس جودة الخدمة المقدمة عبر الهاتف المحمول ومنها "مراجعة وابلاغ الشكاوي الواردة للتطبيق في مدة زمنية لا تتجاوز ٥ دقائق " و الاتصال ومتابعة مقدم الشكوى فور الانتهاء من حل المشكلة من جانب الجهة المختصة في مدة زمنية لا تتجاوز ١٠ دقائق و قياس سرعة استجابة الشبكات والمعامل في حل كل شكاوي" .
وأكد رسلان ان تطبيق الهاتف المحمول 125 يتيح عدة مزايا اهمها "التعرف على المعلومات والاخبار الخاصه بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، و ارسال اشعارات للمواطنين عند تحميل التطبيق بكيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وارسال اشعارات باعمال الصيانه المخططه والغير مخصصه والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه .
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