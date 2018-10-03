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اقتصاد وأسواق
الحكومة تواجه شكاوي القمامة بالواتس أب وخط ساخن وبوابة إلكترونية
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 06:27 م
جمع القمامة من المنازل
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جمع القمامة من المنازل
المال - خاص
كشفت بيان لمجلس الوزراء الأربعاء، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمجلس تقوم باستقبال شكاوى المواطنين بشأن تجمعات وأكوام القمامة
وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، واستقبال الشكاوى المتعلقة بتجمعات وأكوام القمامة، وسرعة الاستجابة لتلك الشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل منها.
وأشار إلى أن "تم تخصيص خطين للواتس اب برقمي ( 01555516528 – 01555525444 ) يعملان على استقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور لأماكن تراكم وتركز القمامة.
كما يتم أيضاً استقبال الشكاوى على البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528".
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة التجاوب والتفاعل مع رسائل المواطنين، والتواصل مع القيادات التنفيذية على مستوى جميع المحافظات، ورفع تقارير دورية بمدى الاستجابة لتلك الشكاوى موثقة بالموقف أثناء الإبلاغ والواقع بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة في كل موقع من المواقع الواردة في رسائل المواطنين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتماماً بإحداث نقلة نوعية في هذا الملف، وأن يشعر المواطن بتحسن، ولذا ستكون هناك متابعة مستمرة من وزير التنمية المحلية والمحافظين لهذه التكليفات.
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