أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الحكومة تواجه شكاوي القمامة بالواتس أب وخط ساخن وبوابة إلكترونية

جمع القمامة من المنازل
جمع القمامة من المنازل
أخبار متعلقة
small-img
نائب الأقصر يبحث المحافظ حل 3 أزمات بينها القمامة
small-img
وزيرة البيئة: ندرس رفع رسوم جمع القمامة إلى 28 جنيهًا
small-img
وزيرة البيئة: الدول العربية تنفق 7 دولارات على جمع القمامة وإحنا 3 بس
small-img
وزيرا البيئة والتنمية المحلية يدشنان مصنع تدوير القمامة بالمنوفية.. غدًا
small-img
البحيرة تدرس إنشاء مصنع لإنتاج الكهرباء من القمامة
جمع القمامة من المنازل

المال - خاص 


كشفت بيان لمجلس الوزراء الأربعاء، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمجلس تقوم باستقبال شكاوى المواطنين بشأن تجمعات وأكوام القمامة

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، واستقبال الشكاوى المتعلقة بتجمعات وأكوام القمامة، وسرعة الاستجابة لتلك الشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل منها.

وأشار إلى أن "تم تخصيص خطين للواتس اب برقمي ( 01555516528 – 01555525444 ) يعملان على استقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور لأماكن تراكم وتركز القمامة.

كما يتم أيضاً استقبال الشكاوى على البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528". 

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة التجاوب والتفاعل مع رسائل المواطنين، والتواصل مع القيادات التنفيذية على مستوى جميع المحافظات، ورفع تقارير دورية بمدى الاستجابة لتلك الشكاوى موثقة بالموقف أثناء الإبلاغ والواقع بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة في كل موقع من المواقع الواردة في رسائل المواطنين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتماماً بإحداث نقلة نوعية في هذا الملف، وأن يشعر المواطن بتحسن، ولذا ستكون هناك متابعة مستمرة من وزير التنمية المحلية والمحافظين لهذه التكليفات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا