البنك الدولي: هيمنة الحكومات على شركات الاتصالات يعوق تطوير البنية التحتية

سيد بدر:

اعتبر تقرير حديث للبنك الدولي أن هيمنة الحكومات على شركات الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعوق تطوير وتنمية البنية التحتية، واستغلال الإمكانيات المتاحة التي يمكن أن تجعل هذه الدول مركزًا للربط والتواصل بين أنحاء العالم وتطوير أسس الاقتصاد الرقمي.



وأوضح تقرير حديث بعنوان "اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن خدمات الإنترنت النطاق العريض بدول المنطقة مازالت ضعيفة، وهو ما يتناقض مع القدرات المذهلة لشبكات الألياف الضوئية الأساسية (التي تربط بين شبكة وأخرى)، ومعظم البنية التحتية للكابلات البحرية التي تربط بين أوروبا والصين تعبر البحر المتوسط، وشبه جزيرة سيناء، ثم البحر الأحمر ومضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي لتصل إلى شبه الجزيرة العربية وشبه القارة الهندية.



وأوضح أن المنطقة تمتلك أسواق النطاق العريض الأكثر تركيزًا والأقل تنافسية في العالم، وذلك لأن العديد من أجزاء سلسلة القيمة في النطاق العريض مازالت مغلقة أمام المنافسة، على سبيل المثال، لم يفتح أي بلد في المغرب العربي السوق أمام شركات خدمات الإنترنت الخاصة، وتوجد شركات تكنولوجيا المعلومات متوسطة الحجم في المغرب والجزائر وتونس، ولكن لا يسمح لها بتقديم خدمات الإنترنت عالية السرعة إلى العميل النهائي باستخدام البنية التحتية الخاصة بها، وتضطر إلى الاعتماد على البنية التحتية القديمة للمشغلين الحاليين.



ومع ذلك، فإن هذا النوع من شركات التكنولوجيا الصغيرة المحلية والخاصة قادت البلدان في شرق الاتحاد الأوروبي إلى موقع القيادة.



فعلى سبيل المثال، تتمتع ليتوانيا بانتشار كامل للألياف الضوئية (من المصدر إلى المستخدم) يزيد على 40% ومعظم هذه التوصيلات يوفرها المشغلون وليس الشركات القائمة، وتتمتع شركات تكنولوجيا المعلومات متوسطة الحجم في المغرب العربي بنفس المهارات أو الإمكانيات الموجودة في ليتوانيا ولكنها لا تستطيع دخول هذا الجزء من السوق، والوضع أكثر انفتاحا في بلدان مثل الأردن وفلسطين، حيث يمكن لشركات الإنترنت الخاصة تقديم خدمات الألياف الضوئية الكاملة (الألياف الضوئية إلى المنزل).



وتابع "لا تزال البنية التحتية للنطاق العريض في المنطقة رهن هيمنة الشركات القائمة المملوكة للدولة التي تعاني في الأغلب من العمالة الزائدة، وتعتمد على بنية تحتية قديمة، وفي الوقت الذي تعتزم فيه إحدى الشركات الاحتكارية السابقة مثل أورانج استثمار مئات ملايين الدولارات في منصة التجارة الإلكترونية الكبيرة في أفريقيا "جوميا"، لا تزال بلدان المنطقة مكبلة بسبب الشركات القائمة المملوكة للدولة.







