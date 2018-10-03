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بنـــوك
البنك الدولي يوضح أثر الفائدة الأمريكية على سعر صرف الجنيه
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 06:19 م
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المال – خاص:
قال تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، الأربعاء، إن أسعار الصرف في الدول التي تطبق آلية مرنة لتحديد الأسعار مثل مصر، ستميل إلى الانخفاض بسبب زيادة الفوائد على العملة الأمريكية الدولار.
وفصّل التقرير الذي نشر اليوم الأربعاء، أثر زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، على اقتصادات بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال إنه على الرغم من أن المنطقة هي أقل المناطق تكاملا من الناحية المالية في العالم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على اقتصاد بلدان المنطقة.
وأضاف: "تاريخيا يحتوي العديد من بلدان المنطقة معدل التضخم من خلال ربط عملاتها بعملة منخفضة التضخم مثل الدولار الأمريكي"
وتابع "لذا فإن رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) قد يؤثر بشكل مباشر على اقتصاد هذه البلدان، لأنه يجب عليها رفع أسعار الفائدة المحلية عندما يقوم الاحتياطي الاتحادي بذلك".
وقال التقرير إنه في البلدان التي تربط عملاتها بالدولار- بما في ذلك عمان وقطر والسعودية والإمارات، يعني رفع أسعار الفائدة الأمريكية ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاع العائلي والحكومي وقطاع الشركات.
وأشار إلى أن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة يؤثر أيضا على اقتصاد تلك البلدان بشكل غير مباشر من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض من أسواق التمويل العالمية. فيصبح تمويل المشروعات أكثر كلفة، مما يسبب تأخر المشاريع الوطنية التي تتطلب شراكة دولية.
وقال تقرير البنك الدولي: "في البلدان التي ترتفع فيها مستويات الدين ودولرة الاقتصاد، مثل لبنان، يؤدي رفع سعر الفائدة الأمريكية إلى زيادة الأعباء على الموازنة العامة، وهو ما يمكن أن يكبح النمو الاقتصادي".
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