EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
أسواق عربية
خطة إنقاذ خليجية لاقتصاد الأردن
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 06:19 م
قمة مكة لدعم الأردن 001
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
البنك الدولي يؤكد دعمه لتعزيز قدرة الأردن لتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي
رئيس الوزراء يبحث مع سفير الأردن تفعيل التعاون الاقتصادي
سفيرنا بالأردن: معدلات النمو الاقتصادي الأفريقي ستتجاوز المعدل العالمي
الأردن يقر حزمة إعفاءات ضريبية وجمركية لتحفيز الاقتصاد
السيسي يلتقي أبو مازن على هامش المنتدى الاقتصادي بالأردن
قمة مكة لدعم الأردن 001
المال - خاص
كشفت الأردن والكويت الأربعاء، عن توقيع اتفاقيات خلال ساعات لخطة إنقاذ خليجية للاقتصاد الأردني الذي يشهد الفترة الأخيرة مصاعب عدة
وبقال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية اليوم الاربعاء إن وزراء المالية في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة سيوقعون في عمان غدا مجموعة من الاتفاقيات الإطارية التي تتعلق بمخرجات مؤتمر مكة ومنها اتفاقيات ودائع لدى البنك المركزي و ضمانات قروض ومنح مالية.
جاء ذلك على لسان الوزير كناكرية ردا على سؤال حول مضمون زيارة وزراء مالية المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة للمملكة الخميس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأدرنية الرسمية
وقال، إنها تأتي في إطار توطيد العلاقات الأخوية المتبادلة التي تربط الاردن مع الاخوة الإشقاء وفي إطار التبادل المشترك للقضايا ذات العلاقة.
ووفق الوزير كناكرية سيرافق الوزراء، مدراء الصناديق التنموية في الدول الشقيقة الثلاث.
كما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن مديري الصناديق التنموية في الدول الشقيقة الثلاث سيرافقون الوزراء في الزيارة المقررة لعمان
وأوضحت أن وفد من (الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية) قد زار الأردن منتصف سبتمبر الماضي للتوقيع مع الحكومة الأردنية على اتفاقية ثنائية (بالأحرف الأولى) لتخفيف أعباء مديونية الأردن تجاه الصندوق وذلك بجدولة 17 قرضا قيمتها الاجمالية (نحو 300 مليون دولار ).
وكانت (قمة مكة) الرباعية التي عقدت في يونيو الماضي بمشاركة قادة السعودية والكويت والامارات والاردن تعهدت بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للاردن بقيمة 5ر2 مليار دولار مدة خمسة اعوام.
وتتوزع حزمة المساعدات هذه على اربعة بنود هي وديعة في (البنك المركزي الأردني) وضمانات ل (البنك الدولي) لصالح الأردن ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية على مدى السنوات الخمس المقبلة وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع انمائية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا