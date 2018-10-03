مؤتمر القضاء الاقتصادي يتناول تحديات قطاع التمويل العقاري

هند فهمي

- مؤتمر القضاء الاقتصادي الخامس أكد حجم التحديات التي واجهت القطاع

- صندوق التمويل العقاري: مبادرة "المركزي" في 2014 شجعت البنوك في عملية التمويل

- المصرف المتحد: نحاول نشر الوعي الثقافي لدى موظفي البنوك في قطاع التمويل العقاري

- بنك التنمية الصناعية: 700 مليون جنيه حجم مشاركة البنك لقطاع التمويل العقاري

- خالد الصاوي: البنوك أصبحت تتعامل مع التمويل العقاري بمنطق القضايا العادية



خالد الأسمر



انتهت فعاليات مؤتمر القضاء الاقتصادي الخامس عن التمويل العقاري ومشاكله، حيث تناول المؤتمر المشاكل والتحديات التي تواجه التمويل العقاري من حيث مصادر التمويل وكيفية حلولها.



وتناول المؤتمر دور صندوق الإسكان الاجتماعي في تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتوفير المسكن الملائم لمحدودي الدخل.



وقالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن قطاع التمويل العقاري أصبح واقعا مهما على الأرض.



وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر أن الصندوق واجه تحديات عديدة منذ أن بدأ تفعيل دور الصندوق في ٢٠٠٣، لافتة إلى أن من أهم التحديات التي واجهت الصندوق هو وجود التمويل المناسب للمستفيدين من شريحة محدودي الدخل.



وأشارت عبدالحميد، إلى أنه مع وجود التمويل جاءت مبادرة البنك المركزي في ٢٠١٤ بتشجيع البنوك في المساهمة في عملية التمويل وبدأ الأمر بـ٤ بنوك كبرى.



ولفتت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان العقاري إلى أنه كانت هناك مخاوف لدى البنوك في البداية من عدم التزام محدودي الدخل بالسداد.



وأوضحت هند فهمي، نائب رئيس الاتحاد المصرفي للتمويل العقاري، إن الاتحاد يلعب دور مهما في نشر ثقافة التمويل العقاري، ومحاولة رفع المستوى الثقافي لدى موظفي البنوك.



وأضافت فهمي، أن التمويل العقاري منتج معقد الإجراءات، لافتة إلى أنه تم تخصيص وحدة خاصة بالتمويل العقاري بالبنك لمتابعة أعمال المواطنين لتيسير أمورهم.



وقال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، إن حجم مشاركة البنك فى المبادرة يتعدى 700 مليون جنيه، مؤكدًا رغبة مصرفه فى التوسع فى التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة.



وأكد أن تمويلات مصرفه فى المبادرة ساهم فى توفير الوحدات السكنية لآلاف العملاء من متوسطى ومحدوى الدخل.



فيما طالب المستشار خالد الصاوي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق والمستشار القانوني لرئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي بعدم تطبيق قانون المرافعات على قانون التمويل العقاري.



وأضاف الصاوي، أن الهدف من القانون الذى يكفل للبنوك التمويل العقارى هو تبسيط الاجراءات عند التنفيذ على العقارات المرهونة لافتا أن القواعد الخاصة بذلك فى قانون المرافعات تستلزم وقتا طويلا.



وأشار، إلى أن البنوك التي تعمل في قطاع التمويل العقاري أصبحت تتعامل مع التمويل العقاري بمنطق القضايا العادية، مضيفا أنه أصبح يوجد قطاع الشئون القانونية فى البنوك وشركات التمويل العقارى للوصول الى الطرق المثالية فى إنهاء النزاعات القانونية حتى قبل وصولها إلى الدوائر القضائية.