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ثقافة وفنون
عمرو الليثى : اطلاق خدمة اخبارية جديدة بقنوات النهار
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 06:05 م
عمرو الليثي
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عمرو الليثي
رحاب صبحى :
أعلن الاعلامى الدكتور عمرو الليثى رئيس شبكة قنوات النهار إطلاق خدمة اخبارية جديدة بقنوات النهار فى السادس من اكتوبر الجارى .
وقال أن هذه الخدمة تأتي فى اطار تطوير شبكة قنوات النهار وتزامناً مع عيد النصر والاحتفال بنصر اكتوبر ، وبمشاركة نخبة من المع المذيعين على مدار الساعة وهم مروة الشبراوي ،داليا ابو عميرة ، امنية الخولي ، باسم ابو العينين
واشار الليثى ، الى ان الخدمة الاخبارية تتضمن باقة متنوعة ومتميزة من خلال النشرات الاخبارية لعرض احدث الأخبار كل ساعة بصورة تتناسب مع تطور الاحداث فى كافة المجالات من خلال أكبر شبكة مراسلين فى شتى محافظات مصر ، بالاضافة الى غرفة اخبارية تتضمن كافة التجهيزات التقنية والبشرية لمواكبة الاحداث بصورة فائقة الجودة
واوضح الليثى ان الخدمة الاخبارية الجديدة ستضع المشاهد لحظة بلحظة فى بؤرة الأحداث وسيتابع كل ما هو جديد من أخبار عاجلة فى كافة الأحداث السياسية والرياضية والفنية والاجتماعية، بالاضافة الى ، بالإضافة إلى التواصل مع المشاهدين ونقل مقتراحتهم وشكاويهم والتواصل مع إلى المسئولين لحلها .
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