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تقرير: ارتفاع الدولار وأسعار الفائدة سيحد من تمويل دول الشرق الأوسط
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 06:00 م
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الدولار 2
المال – خاص:
قال تقرير حديث صادر اليوم عن البنك الدولي، إن ارتفاع أسعار الفائدة الدولية، يمكن أن يحد من حصول معظم بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، على التمويل من الأسواق العالمية، لاسيما تلك الدول التي تعاني من مستويات عالية من الدين.
وأضاف التقرير الصادر اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الدولار الأمريكي منذ شهر أبريل، عرض عددا من البلدان الناشئة والنامية ذات المديونية الكبيرة للخطر، ويمكن أن يؤثر على اقتصاد بلدان تتسم بدرجة عالية من الدولة بالمنطقة، خاصة لبنان.
ونصح البنك الدولي، بمتابعة التقلبات الأخيرة في الأسواق الناشئة مثل تركيا، عن كثب، خاصة بالنسبة لبلدان المنطقة التي تربطها علاقات اقتصادية مع تركيا،
وقال التقرير، إنه من الممكن أن تؤدي إجراءات الحماية والحروب التجارية المحتملة إلى انخفاض أسعار السلع الأولية، بما في ذلك أسعار النفط بسبب تقلص الطلب.، على سبيل المثال، انخفضت أسعار النحاس والزنك انخفاضا حادا منذ يونيو/حزيران، مع احتدام التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولأن حصة الصين من الاستهلاك العالمي للسلع الأولية تتزايد بسرعة، فإن تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الصيني سيضر بأسعار تلك السلع ومن بينها النفط، حسب التقرير.
وتابع التقرير انه في عام 2017 ،بلغ استهلاك الصين من النفط 8.12 مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل نحو 13 % من الاستهلاك العالمي للخام. ومع ذلك، كانت بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محصنة إلى حد كبير من التقلبات المستمرة في الأسواق الناشئة والتوترات التجارية المتصاعدة، حيث كان تعرضها للمخاطر التجارية والمالية في الاقتصاد العالمي محدودا.
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