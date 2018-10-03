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رئيس الوزراء: الأحد المقبل بدلا عن السبت إجازة
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 06:00 م
حرب أكتوبر
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حرب أكتوبر
المال- خاص
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بخصوص إجازة عيد القوات المسلحة
وأوضح بيان مجلس الوزراء عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن يكون يوم الأحد الموافق 7 من أكتوبر عام 2018 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، بدلاً من يوم السبت الموافق 6 من أكتوبر عام 2018 ميلادية (عيد القوات المسلحة).
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