كواليس انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان

البرلمان المصري

- النواب يتجاهلون تعليمات "عبد العال"..وحشد "دعم مصر" لنواب مستقبل وطن يجبر المرشحين على الانسحاب

- انتقال نواب لجنة الصناعة بالكامل إلى الاقتصادية لدعم مرشح الائتلاف.. وهجرة الكوادر إلى لجان أخرى

- غياب المرأة عن رئاسة اللجان بعد انسحاب سحر طلعت من السياحة



ياسمين فواز



رفض نواب البرلمان الامتثال لتعليمات الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس لهم بوقف الانتقالات الجماعية من وإلى اللجان النوعية، إضافه إلى منح الشباب والمرأة مزيدا من الفرص خلال انتخابات اللجان النوعية، أمس الأربعاء، لاقتناص رئاسة ووكالة بعض اللجان خلال هذا الدور.



إلا ان ائتلاف "دعم مصر"، بقياده رئيسه الجديد عبد الهادي القصبي المنتمي لحزب "مستقبل وطن" ، نجح في الاستحواذ علي أغلب اللجان بالبرلمان لصالح مرشحي حزبه كبار السن ،وسط غياب المرأة في رئاسه اي لجنة نوعيه .



من جانبه، اكد نائب برلماني بارز بالمجلس ان ماقاله رئيس المجلس من دعم تمثيل المرأة والشباب مجرد كلمات لم ترقي للفعل ،بدليل ماشهدته انتخابات اللجان النوعية امس الاربعاء،مضيفا ان اغلب مؤسسات الدولة لا تمنح الفرصة للشباب ولا تساعدهم علي اتخاذ القرار.



واشار في تصريحات ل"المال"ان البرلمان احد تلك المؤسسات التي اعتمدت في انتخاباتها علي تربيطات بين نواب الائتلاف وحزب "مستقبل وطن"،ضاربا المثل بالوزراء الذين يتم اختيارهم فوق سن الخمسين.



وكثف ائتلاف دعم مصر، اتصالاته بنوابه، وحثهم على ترك أماكنهم بلجانهم الأصلية، والانتقال للجان أخرى تشهد منافسات قوية، وعلي رأسها الصناعة والاسكان والاقتصادية والمشروعات التي حسمت لصالح الائتلاف،



في الوقت الذي حُسمت فيه أكثر من 23 لجنة بالتزكية من بينها "الشباب والرياضة "و"التشريعية" و"الادارة المحلية".



مما دفع عددًا من المرشحين لرئاسة اللجان إلى التنازل في اللحظات الأخيرة ومنهم الدكتور مجدي مرشد الذي تنازل عن خوض انتخابات رئاسة لجنة الصحة وانضم كعضو في لجنة التعليم اعتراضا على سيطرة ائتلاف دعم مصر على الانتخابات، كما اعتذرت النائبة سحر طلعت مصطفى عن خوض انتخابات لجنة السياحة لصالح النائب عمرو صدقي .



وكشف النائب عمرو الجوهري ،عضو اللجنه الاقتصادية بالبرلمان ،عن انضمام ما يقرب من ١٣عضوا جديدا الي اللجنة قبل إجراء انتخابات امس الاربعاء لتصبح ٣٧عضوا لدعم تشكيلها الجديد المدعم من الائتلاف، مضيفا أن اللجنة حسمت رئاستها للنائب احمد سمير الذي انتقل حديثا من لجنة الصناعة وينتمي لحزب" مستقبل وطن" عقب انتقال مؤيديه من لجنته السابقة.



فيما اكدت مصادر برلمانية رفضت ذكر اسمها في تصريحاته لـ:"المال" ان اعضاء لجنة الصناعة انتقلوا بالكامل الي الاقتصادية لدعم احمد سمير ،مضيفين ان احد عضوات اللجنة طالبتهم بعرض سيرتهم الذاتيه قبل فتح باب الترشح للانتخابات ،وهو ما كشف عن تخصصات بعيده تماما عن طبيعه عمل اللجنة الاقتصادية وهو ما اثار دهشة الاعضاء.



واشارت المصادر الي هجرة عدد كبير من كوادر اللجنة الي لجان اخري اعتراضا علي سيطرة "مستقبل وطن "والائتلاف علي اللجان ،فيما رفع الباقي شعار "الغياب"عن حضور اجتماعات اللجنة المقبله والاكتفاء بالانتساب لها وحضور مناقشات مشروعات القوانين داخل اللجان الاخري.



واسفرت انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان امس الاربعاء عن تغيير في تشكيل هيئة مكتب عدد من اللجان وخاصة ذات الطابع الاقتصادي في حين تم الابقاء علي تشكيل لجان التشريعية والنقل والشكاوي كما هي.



وفاز النائب محمد فرج عامر برئاسة لجنه الصناعة، وفاز علاء والي بالاسكان ،اضافه الي فوز المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، برئاسة لجنة الشباب والرياضة، وفاز عمرو صدقى بالسياحة و أحمد رسلان برئاسة لجنة الشئون العربية،وفاز كل من النائب هشام الشعينى، برئاسة اللجنة،وفاز المهندس أحمد السجيني؛ برئاسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ وذلك بالتزكية في إطار انتخابات دور الانعقاد الرابع.



وفاز النائب علاء عابد برئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الي جانب النائب عبد الهادي القصبي في رئاسة لجنة التضامن، و طارق رضوان،و النائب كريم درويش رئيسا للسئون الخارجية.