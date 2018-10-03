برلمانيون يهنئون القوات المسلحة في الذكرى الـ45 لانتصارات أكتوبر

نواب يهنئون القوات المسلحة

بدور إبراهيم



التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اليوم الأربعاء، بعدد من أعضاء مجلس النواب.



وقدم أعضاء المجلس التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، التى أعادت لمصر عزتها وكرامتها، وكانت نبراساً يضئ الطريق إلى الأجيال الحالية.



واستعرض مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، الموقف الحالى والتحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل الظروف الدولية والإقليمية المحيطة، وجهود القوات المسلحة فى إحباط المخططات التى تستهدف النيل من امن الوطن واستقراره.



وقدم رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عرضاً تضمن المشروعات القومية التى تشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية بمختلف المجالات، فى إطار خطة التنمية الشاملة للدولة التى تنفذ على كل شبر من أرض الوطن.



وأشار إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.



ووجه النواب التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بدمائهم الغالية للدفاع عن تراب الوطن المقدس، مشيدين بالنجاحات التى تحققت خلال مراحل العملية الشاملة "سيناء 2018"، واستعاده الأمن والإستقرار لكافة إرجاء الدولة المصرية كذلك القفزة التنموية الملموسة التى تحققت على أرض الواقع فى ظل المساهمة الفعاله للقوات المسلحة وجهود القيادة السياسية المكثفة على الساحتين الداخلية والخارجية لاستعادة مصر دورها الرائد فى المنطقة.



وأكد الفريق أول محمد زكى، على اعتزازه بالجهود التى يبذلها أعضاء مجلس النواب فى إصدار ومناقشة القوانين والتشريعات التى تساهم فى توفير الحياة الكريمة للمصريين ودفع عجلة الاستثمار والتنمية .



حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.