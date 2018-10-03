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سيـــاســة
صور | مباحثات بين الفريق محمد فريد ورئيس الأركان السعودي
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 05:32 م
مباحثات بين الفريق محمد فريد ورئيس الأركان السعودي
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مباحثات بين الفريق محمد فريد ورئيس الأركان السعودي
بدور إبراهيم
استقبل الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا
وأجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.
وأعقب هذا الاستقبال لقاء موسع تناول مناقشة عدد من القضايا المشتركة فى ضوء تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة وسبل دعم أفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين فى العديد من المجالات ،كذلك تبادل الرؤي تجاه المستجدات والمتغيرات الراهنة على الساحتين العربية والإقليمية .
كما ترأس الجانبان إجتماعات الجلسة الختامية للجنة التعاون العسكرى المصرية السعودية المشتركة لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة التاريخية والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين .
وأشاد الفريق محمد فريد بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين فى المجالات العسكرية والأمنية والتدريبات المشتركة
وأعرب عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل بما يدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .
من جانبة أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية على عمق العلاقات العسكرية بين البلدين وتوافق الرؤى تجاه العديد من الملفات والموضوعات المشتركة .
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .
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