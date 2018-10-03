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اقتصاد وأسواق
البنك الدولي: الدين العام بمصر شهد أكبر زيادة في سنوات قليلة
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 05:22 م
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المال – خاص:
ذكر تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، أن مصر من بين الدول التي شهدت أكبر زيادة في نسب الدين العام، إلى إجمالي الناتج المحلي، في السنوات القليلة الماضية، بجانب الأردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر.
واعتبر التقرير الصادر اليوم الأربعاء، ارتفاع مستويات الدين العام والخارجي في تلك الدول، احد المخاطر التي تهدد النمو.
وفسّر هذا الارتفاع في حجم الدين إلى سنوات من ضعف مراكز الحساب الجاري والمالية العامة، وغياب سياسات مواجعة التقلبات الدورية أثناء فترة ارتفاع أسعار السلع الأولية، التي أعقبها تباطؤ في تصحيح أوضاح المالية العامة بعد صدمة الأسعار، ما أدى إلى زيادات حادة في الدين العام لدى تلك الدول.
وقال التقرير، إن المخاطر التي تواجه الأفاق الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متنامية، وتشمل ارتفاع الإنفاق على إعادة الإعمار في البلدان التي مزقتها الحروب- أولا في العراق، ثم في ليبيا، واليمن، وسوريا- والاستثمار في البنية التحتية المادية والناعمة، مثل الإنترنت عريض النطاق والهواتف المحمولة، التي يمكن أن تعزز آفاق انتعاش اقتصادي له مقومات الاستدامة ونمو يشمل الجميع في المنطقة.
وأضاف: " يؤدي ذلك إلى إطلاق العنان لإمكانات زيادة النمو وخلق فرص العمل المطلوبة بشدة بين الشباب في المنطقة".
وأضاف التقرير، أن فقدان الزخم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وسياسات تحقيق الاستقرار في المنطقة قد يؤثر سلبا على إمكانات النمو. ويمكن أن يؤدي تدهور البيئة الأمنية وتزايد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة إلى إبطاء الانتعاش في قطاع السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي المباشر، وهي مصادر مهمة لوظائف قطاع الخدمات وإيرادات النقد الأجنبي لمستوردي النفط في المنطقة.
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