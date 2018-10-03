مرسيليا ترعى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

مارسيليا

المال - خاص



أكد شريف حليو، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا، الرائدة في مجال الاستثمار العقاري، على أهمية دعم وتنشيط كافة أشكال الحركة السياحية، خاصة وأن مصر تمر الآن بمرحلة استقرار، ونهضة في شتى المجالات.



ولفت إلى أن سياحة المهرجانات تعد أحد أهم الفرص التي يمكن أن تساهم في نقل هذه الصورة للعالم أجمع.



وقال حليو إنه في إطار حرص مجموعة مرسيليا على دعم الاقتصاد المصري بشكل عام ومجال الفنون والسياحة بشكل خاص، أعلنت المجموعة عن رعايتها للدورة الـ 34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الذي تنطلق فعالياته اليوم ولمدة 7 أيام، لتنتهي في 9 أكتوبر تحت شعار "القدس عربية".



وأضاف: أن المجموعة تُسخر كافة إمكانياتها لدعم المهرجان حتى يخرج للعالم في أفضل صورة خاصة وأن هناك رموز فنية عربية ودولية مشاركة في المهرجان، مؤكداً أن جميع الأفلام المشاركة في المهرجان سيتم عرضها عبر شاشات السينما الخاصة بمشروع "مرسيليا فلورانس المنتزه" طوال مدة المهرجان، كما نرحب بإقامة نزلاء الفنانين والمخرجين بفندق "ايسترن المنتزه" التابع للمجموعة خلال فترة المهرجان.



يذكر أن الدورة 34 من المهرجان تحمل اسم الفنانة الكبيرة نادية لطفي، ويضم ثلاث مسابقات رئيسية، مسابقة البحر المتوسط للأفلام الروائية الطويلة التي تضم فيلم "دمشق حلب" لدريد لحام في عرضه العالمي الأول بسينمات مرسيليا فلورانس ومسابقة نور الشريف ومسابقة للفيلم القصير وسيتم الاحتفال بمرور 10 سنوات على وفاة الفنان السكندري يوسف شاهين، وسيكون من المكرمين الموسيقار عمر خيرت والناقدة ماجدة موريس، ومن المكرمين العرب المخرج الفلسطيني حسين القلا الذي تُعد كل أفلامه مصرية ولأول مرة سيكون هناك مجموعة من المكرمين الأجانب منهم الإيطالي فاركونيرو وسناستيان قارون من إسبانيا وغيرهم.



وأوضح أن رعاية فعاليات مهرجان الإسكندرية وغيره من المهرجانات أو المؤتمرات التي يمكن أن تنعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري بكافة صوره تنبع من رؤية واضحة وخطط مدروسة للمجموعة تستهدف دعم وتنشيط قطاع السياحة الذي يمثل أحد أهم أهدافنا من خلال توفير خدمة فندقية راقية وعلى أعلى مستوى، تستطيع من خلالها مصر ان تكون وجهة واختيار اولى للسائحين من مختلف دول العالم، لاسيما في منطقة الساحل الشمالي وبما ينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام.



ويعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز وأهم مهرجانات السينما، ويعقد في مدينة الإسكندرية في شهر أكتوبر من كل عام، وافتتح للمرة الأولى في عام 1979 من قبل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.



يذكر أن مجموعة شركات مرسيليا أحد أهم الكيانات العقارية العاملة في منطقة الساحل الشمالي منذ تأسيسها عام 1999، وكانت المطور الأول على الجانب الأيسر من الطريق المواجه للبحر المتوسط.