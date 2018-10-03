البنك الدولي يشيد بتجربتي الصين وكينيا في الخدمات المالية الإلكترونية

سيد بدر:

أشاد البنك الدولي بتجربة الصين وكينيا باعتبارهما من التجارب الناجحة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية عبر الوسائط الجديد.



وأوضح في تقرير حديث بعنوان "اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" أن التغير التكنولوجي السريع يعمل على تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الاقتصاد الرقمي. وتنتشر الخدمات المالية الرقمية التي تستفيد من الهواتف المحمولة، ومنصات التجارة الإلكترونية، وشبكات الوكلاء، واستخدام التكنولوجيات المتقدمة، مثل البيانات المتسلسلة والذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة.



استشهد التقرير بتجربة الصين حيث بلغ حجم معاملات منصة AntFinancial الإلكترونية أكثر من 8 تريليونات دولار العام الماضي وتعتبر محركا للتحول الاجتماعي والثقافي السريع، بالإضافة إلى كينيا التي أتاحت منصة PESA-M للخدمات المالية على الهاتف المحمول وساهمت في زيادة زيادة نصيب الفرد من الاستهلاك وانتشال 194 ألفا - أو 2% من الأسر الكينية من براثن الفقر المدقع، وكان التأثير أكثر وضوحا على الأسر التي تعولها النساء.



وأكد التقرير أن التكنولوجيات الرقمية تعمل بشكل أساسي على تغيير الاستجابة لأزمات النزوح القسري من خلال منح النازحين واللاجئين إمكانية الحصول على الهويات الرقمية، والخدمات المالية عبر الهواتف المحمولة، والتحويلات النقدية الفعالة التي تستفيد من آلات الصراف الآلي، والبنية التحتية لمسح بصمة العين والخدمات المالية على المحمول.



ووصف التقرير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنها تخلفت عن ركب الشمول المالي في العالم، مؤكدًا هناك توافق متزايد في الآراء على أن زيادة عدد الأشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين يحصلون على الخدمات المالية ويستخدمونها، وهو ما يسمى الشمول المالي، يلعب دورا مهما في التخفيف من حدة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي.



كما أن القدرة على الحصول على خدمات مالية جيدة وبأسعار معقولة واستخدامها، مثل حسابات الادخار والحسابات الجارية والتأمين والائتمان، تمكن الأسر من تحمل أي تطورات سلبية مثل فقدان الدخل أو المرض بشكل مفاجئ. كما يمكن أن يساعد الشمول المالي الشركات الصغيرة على الاستثمار في الأصول الإنتاجية والتوسع في أعمالها.



وذكر التقرير أنه في حين يبلغ متوسط أصحاب الحسابات البنكية في البلدان النامية 63% ، فإن 52% فقط من الرجال و 35% من النساء في المنطقة لديهم حساب مصرفي، وهو ما يعني أن 145 مليونا من بين 250 مليون من البالغين لا يتعاملون مع البنوك.



وأضاف أنه على الرغم من أن 80% من غير المتعاملين مع البنوك يملكون هاتفا محمولا، فإن نسبة امتلاك حسابات على الهواتف المحمولة في المنطقة لا تتعدى 7%، علاوة على ذلك، فإن 33% فحسب من البالغين في المنطقة أرسلوا أو تلقوا مدفوعات رقمية في العام الماضي، مقابل 44% في البلدان النامية الأخرى، و91% في البلدان مرتفعة الدخل.



وأشار التقرير إلى أنه حتى في الأسواق التي تكتسب فيها التجارة الإلكترونية زخما، مثل الإمارات والسعودية ومصر، لايزال النقد هو طريقة الدفع المفضلة، وأن 51% من البالغين يدفعون نقدا عند تسليم مشتريات التجارة الإلكترونية.