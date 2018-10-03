البنك الدولي: مصر بحاجة لتوضيح نظم الدفع الإلكتروني وإلا ستخنق روح الابتكار

الدفع الالكتروني



المال – خاص:

ذكر تقرير صادر اليوم عن البنك الدولي، أن نظم الدفع غير النقدي في كل من مصر والمغرب والجزائر ولبنان، بحاجة لمزيد من التوضحيات، وإلا سيستمر خنق روح الإبتكار في السوق.



وقال التقرير أن منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، تعتمد قطاعا ماليا يرتكز على البنوك مع مساحة تنظيمية محدودة لمقدمي خدمات الدفع غير المصرفية، على الرغم من أن هذا الوضع آخذ في التغير. فقد قامت مصر والأردن مؤخرا بتحديث الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمدفوعات عبر الهاتف المحمول.



وذكر أنه في كل من مغرب (2015 (وتونس (2016 ،(أجازت القوانين المصرفية عمل مزودي خدمات الدفع غير المصرفية. ومنذ ذلك الحين، أصدر المغرب لوائح تنفيذية تساند مقدمي خدمات الدفع غير المصرفية، وقد منح مؤخرا تراخيص لخمسة من مقدمي الخدمة. ومن المتوقع أن تحذو تونس حذوه قريبا. وكان اليمن قد أصدر لوائح تنظيمية للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول قبل اندلاع الحرب بوقت قصير، مما سمح للملايين باستلام مدفوعات رقمية على الرغم من الصراع.



أضاف التقرير أنه يمكن تسريع وتيرة تنمية المدفوعات الرقمية والاقتصاد الرقمي الأوسع من خلال تنمية شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في المنطقة والإشراف عليها، ولفت إلى زيادة عدد شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة بأكثر من الضعف، من 46 إلى 105 ،بين عامي 2012 و 2015؛ لتجمع أكثر من 100 مليون دولار من التمويل على مدى السنوات العشر الماضية، وفقا لشركة ومضة كابيتال.



وقال التقرير، انه على الرغم من ذلك يفتقر العديد من البلدان الناشئة في المنطقة إلى إطار للرقابة والإشراف ينظم عمل خدمات وشركات التكنولوجيا المالية، على ُهج "التجربة والتعلم". ومع ذلك، هناك حاجة إلى إنشاء هياكل تنسيق أقوى داخل البنوك المركزية، للحصول الرغم من أن البعض يتبنى ن على مساندة الإدارات المتعددة المتأثرة بتطور التكنولوجيا المالية، وإشراك السلطات العامة المعنية في منح التراخيص والرقابة على هذه الكيانات.

