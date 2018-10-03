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بورصة وشركات
اللواء محمد كمال رئيسا لقطاع الأمن بمصر للطيران
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 04:53 م
اللواء محمد كمال
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اللواء محمد كمال
دعاء محمود
أصدر الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران قرارا اليوم بتكليف اللواء محمد مصطفي كمال للعمل رئيسا لقطاع الأمن بالشركة والذي كان يشغل منصب نائب رئيس القطاع.
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