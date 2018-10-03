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نقل وملاحة
تأجيل مؤقت لرحلات مصر للطيران المتجهة إلى الخرطوم
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 04:49 م
مصر للطيران
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مصر للطيران
دعاء محمود
صرح مصدر مسئول بمصر للطيران، أنه نظراً لغلق الممر بمطار الخرطوم الدولي مما أسفر عن تعليق جميع الرحلات المقرر إقلاعها من المطار حتى الساعة السادسة مساء اليوم.
وأوضح أنه تقرر إرجاء موعد إقلاع رحلة مصر للطيران رقم MS858، من طراز البوينج B738 القادمة من الخرطوم لبضع ساعات لحين سماح السلطات السودانية بإعادة فتح الممر مرة أخري. حيث كان من المقرر إقلاع رحلة مصر للطيران في تمام الساعة 11:00 صباح اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة الخرطوم.
وأضاف المصدر أن الشركة قد اتخذت كافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن واستضافة ركاب هذه الرحلة في أحد الفنادق المجاورة لمطار الخرطوم لحين فتح الممر.
وفي السياق ذاته، أكد المصدر أنه تقرر تأجيل رحلة مصر للطيران رقم MS855 المتجهه إلى مطار الخرطوم الدولي وهي من طراز B738.
وكان من المقرر إقلاعها من القاهرة في تمام 04:00 عصراً وفقاً للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ولذلك لحين إخطار سلطة الطيران المدني المصري بفتح الممر بمطار الخرطوم الدولي.
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