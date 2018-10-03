النقد الدولي: تحسين السياسات المالية بالأسواق الناشئة يساعد على استقرار التضخم

صندوق النقد الدولي

سمر السيد:



خلصت نتائج الفصل الثالث الصادر ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عن صندوق النقد الدولي اليوم، إلى أن معدل التضخم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية منذ منتصف الألفينيات كان منخفضا ومستقرا في المتوسط في ظل نجاح تحسين أطر السياسات المالية والنقدية، مشيراً إلي أنه بالرغم من الاستقرار الكلي في تلك الأسواق يظل هناك عدم تجانس كبير في أداء التضخم كما أن هناك تغير في توقعاته على المدى الطويل.



وتشير أبرز نتائج الفصل الثالث الذي جاء تحت عنوان "تحديات السياسة النقدية في الأسواق الناشئة في ظل عودة الأوضاع المالية العالمية لطبيعتها"، إلى أن عوامل الحفاظ علي تلك المكاسب المحققة في معدل التضخم واستمرارها يقف على مدى التزام واضعي السياسات المتواصل بتحسين استدامة الأطر المالية على المدى الطويل بما في ذلك عن طريق تبني القواعد المالية والحفاظ على الحواجز المالية وإعادة بنائها عند الضرورة.



وتابع الصندوق: من الضروري بمكان التزام الأسواق الناشئة بتحسين مصداقية البنوك المركزية التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز استقلالهم وكذلك من خلال الوضوح والشفافية والانفتاح في الاتصالات.



وقد درس التقرير تجربة التضخم في 19 سوقا ناشئة خلال الفترة من 2004 حتي 2018 لتحديد ما إذا كانت المكاسب المتمثلة في انخفاض واستقرار معدل التضخم المحققة فيها مستدامة في ظل الأوضاع المالية العالمية التي باتت طبيعية الآن.



وقال، إن في الوقت نفسه لم تكن تلك المكاسب موحدة في كل الأسواق الناشئة حيث لا تزال بعض الأسواق تجد صعوبة في إبقاء التضخم منخفضًا ومستقرًا في مواجهة انعكاسات تدفق رأس المال وضغوط أسعار الصرف.



كما أن متوسط أسعار التضخم في العديد من الأسواق التي شملتها العينة يأتي في نطاق الرقمين وليس رقم فردي، واعتبر التقرير أن التقلبات والتغيرات في توقعات التضخم على المدى الطويل هي المحرك له، في حين أن دور العوامل العالمية محدود بدرجة أكبر الأمر الذي يشير إلى أن العوامل المحلية وليست العالمية هي المساهم الرئيسي لتلك المكاسب الأخيرة في أداء التضخم.



وأكد أن مزيد من التحسن علي مدي تثبيت توقعات التضخم يمكن أن يحسن بشكل كبير المرونة الاقتصادية للصدمات الخارجية المعاكسة في الأسواق الناشئة، كما أن ذلك الثبات يقلل من استمرارية ارتفاع الأسعار ويقيد من مرور انخفاض قيمة العملة إلى الأسعار المحلية، مما يسمح للسياسة النقدية بالتركيز أكثر على التقلبات في الإنتاج.

