الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال المصرية لنظم التعليم

المصرية لنظم التعليم



رجب عزالدين



وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.



وكانت الشركة تقدمت فى وقت سابق للهيئة بمستندات زيادة رأس المال من 31.5 مليون جنيه مصرى إلي 52 مليون جنيه بزيادة قدرها 20402242 جنيه .



وتوزع الزيادة على عدد 20.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه ، ممولة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب نقدا فى أسهم الزيادة .