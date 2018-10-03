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بورصة وشركات
الرقابة المالية تقر سير المصرية لنظم التعليم فى زيادة رأس المال
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 04:32 م
الرقابة المالية
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رجب عزالدين
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة تقرير الإفصاح الخاص بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.
وتقدمت الشركة، فى وقت سابق للهيئة بمستندات زيادة رأس المال من 31.5 مليون جنيه إلى 52 مليون جنيه، بزيادة قدرها 20402242 جنيهًا.
وتوزع الزيادة على 20.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه، ممولة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب نقدا فى أسهم الزيادة.
الرقابة المالية
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