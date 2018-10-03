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رياضة
باستثناء الأهلي والزمالك ..الأمن يوافق على عودة المصري لملعب بورسعيد
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 04:31 م
استاد بور سعيد
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ياسمين فواز
قال الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الأمن وافق بشكل رسمي على خوض النادي المصري البورسعيدي، لمبارياته على ملعبه بشكل رسمي بداية من الجولات المقبلة، بعد مجهودات ضخمة واتصالات مكثفة.
وأوضح نائب بورسعيد أنه تواصل مع اللواء كمال عبد الباري مساعد أول الوزير للأمن، ووافق على الطلب بشكل رسمي، وأرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة بهذا المعنى، اليوم، بعد جلسة مع النائب ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية، ليعود المصري مرة أخرى ويخوض مبارياته بملعبه بعد سنوات طويلة.
وأضاف محمود حسين إلى أن الاتفاق يتضمن أن يخوض المصري جميع مبارياته في الدوري على ملعبه باستثناء مباريات الأهلي والزمالك ذهابا وإيابا، ومن الممكن أن تقام على إستاد برج العرب بالإسكندرية.
وأشار بأن المصري سيلعب باقي مبارياته مع أندية القاهرة خارج ملعبه، بإستادي السلام وبتروسبورت، ومتوقعا بأن يعلن الاتحاد خلال ساعات عن تعديلات بالجدول بناءً على الاتفاق الجديد وموافقة الأمن.
رياضة
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