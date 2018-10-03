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اقتصاد وأسواق
البنك الدولي: مصر تحقق تقدما كبيرا في خفض الدعم
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 04:25 م
الدعم العيني - شروط الدعم
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الدعم العيني - شروط الدعم
المال – خاص:
قال تقرير حديث للبنك الدولي، إن مصر تحرز تقدما كبيرا في خفض الدعم الموجهة بموازنتها لصالح برامج مثل الطاقة، بجانب الأردن.
ذكر أن برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، تواجد تحديات كثيرة، لا سيما في البلدان النامية، وتسفر عدم ملاءمة التصميم والتفتت وضعف نظم التسليم عن وجود ثغرات متعددة، بالإضافة إلى أخطاء في الإدراج والاستبعاد تؤدي إلى برامج غير مستدامة، وتعزز في الواقع عدم المساواة لأنها تصب في مصلحة الأثرياء، حسب التقرير.
غير أن التقرير الصادر اليوم الأربعاء، لفت إلى مصر لازالت لم تحقق تقدم يذكر في الإصلاحات الجوهرية المرتبطة بنظم المعاشات.
ونصح التقرير دول المنطقة باهمية استخدام التكنولوجية في برامج الحماية الاجتماعية، من حيث توجيه الدعم لمستحقيه، وذكر أنه يمكن للاقتصاد الرقمي تقديم أنظمة ثورية لتحديد الهوية من شأنها تحسين قدرة الحكومات على الوصول إلى الفقراء من خلال برامج شبكات الأمان باستخدام قواعد بيانات القياسات الحيوية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الإدارية المتصلة بها.
ولفت إلى أن وسائل تحديد الهوية ستتيح المجال أمام القرارات التقديرية للجهاز البيروقراطي، وسيخفض بشكل كبير أخطاء الإدراج والاستبعاد، ويساعد في مواجهة الفساد.
وأضاف أن أنظمة إدارة القضايا التي تدعمها التكنولوجيا تعمل على تسهيل إحالة المستفيدين المؤهلين إلى الخدمات التي تلبي احتياجاتهم.
تساعد المدفوعات الرقمية في ضمان وصول المزايا للأشخاص المناسبين، في الوقت المناسب وبالقدر الصحيح، مع تعزيز الشمول المالي. ويمكن أن تساعد التكنولوجيات الرقمية أيضا في الحد من الأخطاء والاحتيال والفساد في مدفوعات الحماية الاجتماعية بشكل عام.
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